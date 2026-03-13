참사 당시 무정차 통과 안 한 이태원역장 “요청 없었다”
10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회의(특조위) 진상규명 청문회 이틀차인 13일에 참사 당시 무정차 조치를 시행하지 않은 이태원역장과 불법 건축물을 방치한 용산구청의 책임이 중점적으로 논의됐다.
송은영 전 이태원역장은 참사 전 경찰·용산구청·특구연합회와의 간담회에서 이태원역 열차 무정차 통과 조치 관련 방안이 논의됐지만 실제 시행으로 이어지지는 않았다고 말했다. 그는 “무정차 통과를 원하시면 얼른 문서를 주시면 제가 내부적으로 검토를 해서 알려드리겠다”고 했다며 “어쨌든 핼러윈 전까지는 아무런 시행이 없어서 저는 바쁘시니까 안 하시나 보다 했다”고 설명했다.
송 전 역장은 무정차 통과 조치가 간단히 결정할 수 있는 사안이 아니라는 입장이다. 그는 “여러 축제가 있으면 기관과 기관이 협의를 한다”며 승객 폭주나 열차 화재 등 역사나 철도 내에서 비상사태가 발생한 경우 역장이 요청해 열차 무정차를 시행한다고 밝혔다. 이어 참사 당시 외부 상황에 대해서는 알지 못했다며 “외부 상황을 알려주는 분이 아무도 없었다”고 밝혔다.
무정차 통과 조치를 했더라도 참사를 막을 수 있었을지는 단정하기 어렵다는 취지의 발언도 했다. 그는 “승하차는 분산되겠죠. 세 군데에서 내리고 타니까”라면서도 “그런데 그 세 군데에서 내렸던 승객 분들이 어디로 갈지는 다시 그쪽으로 갈지 (모른다)”고 말했다. 이어 “유가족 여러분께서는 안타깝기는 하지만 제 입장에서는 최선을 다했다”고 덧붙였다.
하지만 전문가는 이태원 참사 당일 이태원역에 무정차 조치가 시행됐다면 군중 밀도가 감소했을 것이라고 지적했다. 관련 연구를 수행한 권순조 부산대 기계공학부 교수는 이날 참고인으로 출석해 “무정차가 시행됐다면 역내와 이태원역 출구 인근에서 명확하게 위험 수준의 군중 밀도가 감소했을 것”이라고 꼬집었다.
불법 건축물과 고출력 소음이 인파 밀집 위험을 가중하는 것을 용산구청이 사전에 인지하고도 조치하지 않은 이유에 대한 질의도 이어졌다. 전날 청문회에 이어 증인으로 출석한 박희영 용산구청장은 “당시 불법 건축물로 인해서 인파 통행이 저해된 것 아니냐는 연구 결과에 대해서 공감하는 편”이라면서도 “7월 1일에 취임했기 때문에 소음에 대한 구체적인 보고를 받지 못했다. (고출력 소음으로)사고가 날 거라고 예견하지는 못했다”고 말했다.
이날 특조위는 서울 중구 은행회관에서 참사 발생 이후 기관별 대응 체계와 수습 단계의 문제점을 중심으로 이틀째 청문회를 이어간다. 윤희근 전 경찰청장, 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등이 증인으로 출석한다. 당초 특조위는 윤석열 전 대통령에게 이날 증인 출석을 요구했지만 윤 전 대통령 측은 재판 대응을 이유로 불출석을 통보했다.
