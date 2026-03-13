동명대 교수·직원 8명 ‘신입생 충원율 조작’ 송치
지원자 명의 도용해 입학 서류 작성
2021년 140명·2022년 100명 가량 조작
국가장학금·재정지원 평가 영향
부산의 한 사립대학에서 신입생 충원율을 부풀린 혐의로 교수와 교직원들이 검찰에 넘겨졌다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 업무방해 등 혐의로 부산 동명대 교수 5명과 교직원 3명 등 총 8명을 불구속 송치했다고 13일 밝혔다.
이들은 2021년과 2022년 신입생 모집 과정에서 실제 지원하지 않은 사람의 인적 사항을 이용해 입학 지원 서류를 작성하는 방식으로 신입생 충원율을 부풀린 혐의를 받고 있다.
부풀려진 신입생 인원은 2021년 140여명, 2022년에는 100명가량 되는 것으로 경찰은 보고 있다.
신입생 충원율은 대학의 국가장학금 수령과 정부 재정지원 사업 평가 등에 영향을 미치는 지표다.
경찰은 지난해 해당 사건을 인지해 수사에 착수했으며 관련 부서를 압수수색을 하는 등 수사를 진행한 끝에 지난 9일 A씨 등 8명을 검찰에 송치했다.
이들은 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “압수수색 자료와 관련 진술 등을 토대로 수사를 진행했다”고 말했다.
