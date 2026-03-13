민주당, 충북지사 노영민·송기섭·신용한·한범덕 경선 확정
더불어민주당이 6·3 지방선거 충북지사 후보 선출을 4인 경선 방식으로 치르기로 했다. 경선은 권리당원 30%, 국민 참여 70%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행된다.
김이수 민주당 중앙당 공직선거후보자추천관리위원장은 13일 국회에서 충북지사 후보 심사 결과를 발표하며 “공관위는 후보 신청자 4명 모두를 경선 후보자로 결정했다”고 밝혔다. 그는 “3선 국회의원을 역임하고 주중 대사와 대통령비서실장을 지낸 노영민 후보, 3선 군수를 지내며 10년간 진천군의 성장을 이끈 송기섭 후보, 명태균 사태의 진상을 국민에게 알린 지방시대위원회 부위원장 신용한 후보, 통합 청주 시대를 열고 최초로 재선에 성공한 청주시장으로 기록된 한범덕 후보”라고 밝혔다.
그러면서 “전날 당무위원회에서 의결된 안에 따라 권리당원 30%, 안심번호 선거인단 70% 비율의 국민참여경선을 시행한다”며 “충북의 특수한 상황을 고려해 내려진 결정”이라고 설명했다.
민주당 공관위는 또 통합검증센터를 통해 후보 검증을 진행한 결과 일부 기초단체장 후보와 관련된 문제 제보가 확인됐다고 밝혔다. 조승래 공관위 대변인은 “약 한 달간 운영된 검증센터에 200건 이상의 제보가 접수됐고 이 가운데 3건에서 문제 소지가 확인됐다”며 “관련 내용은 추가 정리해 다음 주 최고위원회의 이후 별도 브리핑할 예정”이라고 말했다.
한편 부산 지역 추가 공모 후보에 대해 오는 16일 면접 심사를 진행할 계획이다. 조 대변인은 브리핑에서 국민의힘 공천 상황을 언급하며 “특정 후보 공천 여부를 두고 줄다리기를 하다가 공관위원장이 사퇴하는 모습까지 나온 것은 공당의 공천 관리라고 보기 어렵다”며 “국민의힘 공천 관리에 대해 매우 실망스럽다”고 비판했다. 또 보수 정당 출신 인사들이 민주당에 입당해 출마하는 흐름에 대해선 “영남과 강원 등 우리 당 취약 지역에서 국민의힘에 대한 실망감이 작용한 측면이 있다”며 “앞으로도 부산·경남·울산·대구·경북 등에서 추가 합류가 있을 것으로 본다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
