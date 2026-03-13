경찰, BTS 광화문 공연 경비 ‘총력전’…중동발 테러 가능성 대비
오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 컴백 공연을 앞두고 경찰이 테러 가능성 등에 대비한 대규모 경비 대책을 마련했다. 국제 정세 불안으로 테러 가능성을 완전히 배제할 수 없는 상황인 만큼 경찰특공대 투입과 출입구 전면 검색 등 최고 수준의 안전 조치를 적용한다는 방침이다.
서울경찰청(청장 박정보)은 13일 “최근 중동 등 국제정세 악화 등으로 인해 테러 발생 가능성을 배제할 수 없는 상황”이라며 “행사 전 과정에 걸쳐 가용 인력과 장비를 총동원해 대비할 계획”이라고 밝혔다.
경찰은 행사 전 경찰특공대 가용 인력을 최대한 동원해 공연장 전 구역에 대한 사전 안전 검측을 실시한다. 공연 당일에는 인파 밀집 상황을 실시간으로 파악하기 위해 현장 모니터링팀을 운용하고, 주최 측 및 서울시 등 관계기관과 함께 총 31개 게이트에서 합동 근무하며 인파 통제 시점을 결정할 예정이다.
또 행사장 내 위험 물품 반입을 막기 위해 관람객 출입구 30곳에 문형 금속탐지기(MD)를 설치해 검색을 강화한다. 경찰은 검색 절차로 인해 입장 시간이 길어질 수 있다며 관람객들에게 휴대 물품을 최소화해 줄 것을 당부했다.
차량 돌진 사고 가능성에도 대비한다. 경찰은 광화문 일대 주요 도로와 이면 도로에 경찰버스와 물통형 바리케이드, 안내 표지 등을 설치해 차량 접근을 차단할 계획이다.
경찰은 행사 당일 폭파 협박 신고가 접수될 경우 공연 진행에 큰 차질이 발생할 수 있다고 보고 관련 기능 합동 분석대응팀을 운영해 신고 내용의 위험도를 분석하는 등 선제 대응에 나선다. 특히 폭파 협박 등 공중협박으로 경찰력 낭비나 행사 차질을 초래할 경우 구속 수사를 원칙으로 끝까지 추적해 검거하겠다는 방침이다. 경찰은 형사 처벌과 함께 민사상 손해배상 책임도 묻겠다고 강조했다.
서울경찰청 관계자는 “시민들이 안심하고 BTS 공연을 즐길 수 있도록 철저히 대비하겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사