고양시 “숙박업소 대상 소방기관 사칭 물품 판매 주의”
경기 고양시는 최근 대형 공연을 앞두고 숙박업소를 대상으로 소방기관을 사칭한 물품 판매 시도가 발생하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.
13일 고양시에 따르면 최근 ‘소방시설 설치 및 관리에 관한 법률’을 근거로 리튬이온 전지 소화장치 설치와 질식소화포 유지관리 의무가 있다며 물품 판매와 설치를 유도하는 사례가 접수됐다.
해당 사례에서는 고양시를 사칭한 공문서를 제시하며 일산서구 소재 숙박업소에 접근했다는 제보가 시에 접수된 것으로 알려졌다.
그러나 지방자치단체나 소방기관이 특정 제품의 구매나 설치를 업체를 통해 직접 권유하거나 판매를 안내하는 경우는 없으며, 공문서를 이용한 방문 판매는 사칭이나 피싱일 가능성이 높다고 시는 설명했다.
고양시는 대형 공연 등으로 관광객이 증가하는 시기에 숙박업소를 노린 사칭 피해가 발생할 수 있다고 보고 영업자들의 주의를 요청했다.
시 관계자는 “의심스러운 방문이나 물품 판매 제안이 있을 경우 즉시 관계기관에 사실 여부를 확인해 피해를 예방해 달라”고 말했다.
