7000원 넘긴 계란 한판…홈플러스, 미국산 신선란 5790원에 판매
홈플러스가 미국산 신선란 추가 수입 물량의 2만8000판을 확보해 오는 16일부터 판매한다. 농림축산식품부가 계란 수급 불안에 대비하는 차원에서 수입한 물량 중 일부다.
13일 홈플러스에 따르면 미국산 신선란을 오는 16일부터 전국 대형마트와 일부 홈플러스 익스프레스 점포에서 판매한다. 1판 가격은 5790원이다. 국내 계란 평균 소매가보다 15%가량 저렴하고, 지난 1월 판매가보다도 200원 낮은 가격이다. 1인당 구매 가능 수량은 2판으로 한정한다.
농림축산식품부는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 위험 지속에 따른 계란 수급 불안에 대비하기 위해 지난 1월에 이어 이달에 추가로 미국산 신선란을 수입했다. 홈플러스는 설 연휴를 2주 앞둔 1월 말 미국산 신선란 1차 수입 물량을 국내 마트 중 단독으로 판매했었다. 당시 홈플러스가 단독 확보했던 4만5000판은 1월 31일 판매 개시 이후 열흘 만에 모두 팔렸다.
고병원성 조류인플루엔자가 몇 개월째 잦아들지 않으면서 계란 가격은 오르고 있다. 이날 축산물품질평가원 축산유통정보 품목별 가격에 따르면 계란 특란 한 판(30개) 평균 소비자가격은 전날 기준 7045원으로 1년 전(6041원)보다 1000원 올랐다. 가격 상승률은 16.6%에 달한다.
계란 한 판 가격은 이번 주 6700~6800원을 유지하다 전날 7000원대로 뛰었다. 한 달 전(6921원)보다도 100원 넘게 오른 것이다. 계란 한 판 가격이 7000원을 넘긴 건 1개월 반 만이다. 계란값은 지난해 연말 7000원까지 올랐다가 지난 1월 말부터 6000원대로 내려왔고, 2월 중순 이후 6000원 후반을 유지해왔다.
계란 10개들이 가격 상승률은 훨씬 가파르다. 전날 기준 계란 10개 평균 소비자가격은 3902원으로 1년 전(3222원)보다 21.1% 올랐다.
2025~2026년 동절기 고병원성 조류인플루엔자로 인한 산란계 살처분은 지난 11일 기준 976만 마리로 1000만 마리에 육박한다. 이는 1년 전(483만 마리)의 2배가 넘고 2~3년 전의 4배 수준이다. 이번 동절기 고병원성 조류인플루엔자 발생 건수는 이미 55건으로, 2022~2023년(32건)이나 2024~2025년(49건)을 훌쩍 넘었다.
한국농촌경제연구원 농업관측센터는 계란 산지 가격이 특란 기준 1800원 내외로 13%가량 오를 것으로 전망했다. 살처분 규모가 늘고 사육 마릿수는 감소한 탓에 3월 일평균 계란 생산량은 작년보다 5.8% 줄어든 4754만개로 추산됐다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사