오준환 고양시장 도전…“16년 베드타운 정체 끝내겠다”
오준환 국민의힘 고양시장 예비후보가 교통 혁신과 경제 대전환을 내세우며 고양시장 선거 출마를 공식 선언했다.
오 예비후보는 13일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 “고양시의 16년 정체를 끊고 수도권 서북부 메가 경제공동체 허브 도시로 도약시키겠다”며 “지옥 같은 출퇴근과 가혹한 시간 세금을 끝내겠다”고 밝혔다.
오 예비후보는 고양시가 지난 16년간 인구는 늘었지만 일자리와 세수는 정체된 ‘베드타운’ 구조에 머물렀다고 진단했다. 그는 ‘시간 DOWN·지갑 UP·고양 JUMP’를 슬로건으로 제시하며 교통 혁신과 경제 구조 전환을 핵심 과제로 내세웠다.
출퇴근 문제 해결을 위해 지하철 3호선(일산선) 급행화 추진, 지하철 9호선 대곡 연장의 제5차 국가철도망 구축계획 반영, GTX-A와 연계한 ‘고양형 거점 순환버스’ 도입 등 철도 중심 교통 혁신을 공약했다. 그는 시민들이 매일 2~3시간을 출퇴근에 쓰는 현실을 “도시가 부과한 가혹한 시간 세금”이라고 규정했다.
경제 활성화 방안으로는 대곡역을 중심으로 대곡·원당·백마·화정·능곡을 연결하는 ‘펜타-플랫폼(Penta-Platform)’ 구상을 제시했다. 대곡역세권에는 랜드마크 ‘고양 스카이 니들’과 경제 컨트롤타워를 조성하고, 원당은 행정 중심지, 백마는 K-주얼리 클러스터, 화정은 상업지구, 능곡은 웰니스 타운으로 특화 개발하겠다는 계획이다.
재건축 기준 용적률을 평균 350% 수준까지 상향하고 스마트 도시 재생을 추진하겠다는 구상도 밝혔다. 또 혁신금융 샌드박스를 활용한 ‘STO(토큰증권) 기반 디지털 시민 펀드’를 도입해 시민이 도시 개발에 투자자로 참여하도록 하겠다고 설명했다.
복지·교육 분야에서는 24시간 공공 돌봄 플러스 체계와 영유아 응급센터 확충, 경로당 로컬푸드 중식 제공 등을 약속했다. 교육부시장제를 도입하고 AI 기반 창의 교육 인프라를 강화해 교육특례시 위상을 높이겠다는 계획이다.
또 고양·파주·김포를 묶는 ‘수도권 서북부 메가 경제공동체(G-P-G)’ 구축을 통해 글로벌 기업 공동 유치와 수도권 규제 돌파에 나서겠다고 밝혔다. 경제자유구역에는 국제 승마경기장과 말 산업 테마파크 등을 조성해 연간 수천억 원의 세수를 확보하겠다는 구상이다.
오 예비후보는 “시장은 행정 관리자가 아니라 도시의 가치를 키우는 경영자여야 한다”며 “시민의 출근길은 가볍게, 지갑은 두껍게 만들어 잃어버린 고양의 16년을 되찾겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사