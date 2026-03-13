인천 종교시설 헌금함서 4만원 훔친 촉법 중학생 검거

인천 연수경찰서는 종교시설 헌금함에서 현금을 훔친 혐의(절도)로 중학생 A군을 조사 중이라고 13일 밝혔다.

인천의 한 종교시설의 헌금함을 부수고 현금을 훔친 중학생이 경찰에 붙잡혔다.A군은 지난 11일 오후 1시쯤 인천시 연수구 한 이슬람사원에서 헌금함을 파손한 뒤 현금 약 4만원을 훔친 혐의를 받고 있다. 사원 측 신고를 받은 경찰은 A군을 임의동행해 조사한 뒤 귀가 조치했다.경찰 조사 결과 A군은 만 10세 이상 14세 미만의 형사미성년자인 촉법소년으로 확인됐다. 또 사건 당시 가출 상태로 실종 신고가 접수돼 있던 것으로 파악됐다.촉법소년은 형사 처벌 대신 가정법원 소년부에 송치돼 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1~10호의 보호처분을 받을 수 있다.경찰 관계자는 “A군이 촉법소년이어서 조사 후 가정법원으로 송치할 예정”이라며 “공범이 있었는지 여부도 추가로 수사하고 있다”고 말했다.인천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지