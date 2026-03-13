119 신고했지만 구조 못 받아…대구 구청 공무원 숨진 채 발견
대구의 한 구청에서 근무하던 30대 공무원이 사무실에서 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 원인 조사에 나섰다. 이 공무원은 사망 전 직접 119에 신고했지만 소방과 경찰이 현장을 수색하다 15분만에 철수한 것으로 드러났다.
13일 소방당국과 경찰에 따르면 이날 오전 6시45분쯤 대구 수성구 범어동 수성구청 별관 4층 사무실에서 30대 공무원 A씨가 숨진 채 발견됐다. A씨는 청소를 하던 환경미화원에 의해 발견됐다.
경찰 조사 결과 현재까지 외상 등 타살 정황은 확인되지 않았다. 유서도 없었다. 현장에서는 A씨가 먹은 것으로 보이는 음식물이 남아 있었다. 경찰은 지병 등 여러 가능성을 열어두고 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 부검을 진행할 예정이다.
대구소방본부와 수성구 등에 따르면 A씨는 전날 밤 사무실에 머물던 중 자신의 휴대전화로 119에 직접 전화를 건 것으로 확인됐다.
신고는 오후 11시35분쯤 접수됐지만, 당시 상황실과의 통화에서는 구토 소리만 들렸을 뿐 정상적인 대화가 이어지지 않았던 것으로 파악됐다.
소방은 휴대전화 GPS를 통해 위치를 추적하고 경찰에 공동 대응을 요청한 뒤 구청 인근으로 출동했다. 소방과 경찰은 신고 약 10분 뒤인 오후 11시45분쯤부터 구청 주변을 수색했지만, 별관 출입문이 잠겨 있는 것을 확인한 뒤 자정 무렵 철수했다.
이 과정에서 건물 내부 수색은 이뤄지지 않았고, 구청 당직실에 출입문 개방 협조도 요청하지 않은 것으로 전해졌다. 당시 구청 본관 출입문은 열려 있었던 것으로 확인됐다.
소방 관계자는 “신고 당시 위치추적 결과가 구청 주변으로만 표시돼 신고자가 정확히 구청 내부에 있다고 단정하기 어려웠다”며 “출입문이 잠겨 있어 내부에 사람이 없는 것으로 판단했다”고 말했다. 이어 “주변에서 출입이 가능한 건물들은 내부까지 확인했다”고 설명했다.
경찰은 “공동 대응 요청을 받고 현장에 출동해 함께 수색을 진행했다”며 “당시 상황과 대응 과정 전반을 확인하고 있다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
