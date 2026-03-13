집에서 필로폰·엑스터시로 ‘알약 마약’ 만든 외국인 구속송치
서울 강동구의 한 주택에서 필로폰과 엑스터시 가루를 섞어 알약 형태의 마약을 만들고 유통한 외국인이 경찰에 붙잡혔다.
서울 강동경찰서(총경 김병주)는 주거지에 타정기(가루를 알약 형태로 압축하는 기기)를 설치하고 필로폰과 MDMA(일명 엑스터시) 등 가루 상태의 마약을 혼합해 알약 형태로 제조·유통한 30대 외국인 A씨를 마약류관리법 위반 혐의로 검거해 구속송치했다고 13일 밝혔다.
A씨는 생활비를 마련하기 위해 해외에 있는 불상자와 공모해 올해 1월 하순부터 3월 6일까지 부산의 한 주택에 알약 타정기를 설치하고 마약을 제조한 혐의를 받는다.
경찰에 따르면 A씨는 불상의 경로로 배송받은 분말 상태의 마약 원료를 일정 비율로 혼합한 뒤 알약 형태의 마약을 만들어 유통한 것으로 조사됐다. 이후 이 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자가 찾아가도록 하는 이른바 ‘던지기’ 방식으로 은밀하게 도·소매 유통한 것으로 파악됐다.
경찰은 마약 유통 첩보를 입수해 수사에 착수한 뒤 A씨를 추적해 검거했다. 또 A씨의 주거지에서 알약 타정기 등 마약 제조 장비와 함께 마약류 3.3kg을 압수했다. 압수된 마약은 정제 형태 마약 4000정(2kg)과 가루 상태 마약 1.3kg이다.
경찰은 압수한 마약류와 제조 장비 등에 대해 정밀 감정을 의뢰하는 한편 마약 유통 경로 등에 대해서도 추가 수사를 이어가고 있다. 경찰 관계자는 “마약이 의심되는 경우 주저하지 말고 경찰에 신고해 달라”며 “앞으로도 마약 관련 범죄에 대해 엄정하게 수사할 방침”이라고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
