뇌병변 재활치료, 게임처럼 재밌게…엄마의 사랑이 꽃피운 혁신
김정은 잼잼테라퓨틱스 대표, 제7회 대한민국 체인지메이커상·보건복지부장관상 수상
“장애를 갖고 태어난 제 아이가 재활의 고통 대신 성장의 즐거움을 누리길 바랐던 엄마의 마음이 혁신의 시작이었습니다. 재활이 힘겨운 숙제가 아닌, 즐거운 놀이가 되는 세상을 만들기 위해 앞으로도 기술로 답을 찾겠습니다.”
12일 한국서부발전이 주최하고 한국사회복지협의회가 주관한 제7회 대한민국 체인지메이커상 시상식에서 김정은 잼잼테라퓨틱스 대표는 이같이 수상 소감을 밝혔다. 김 대표는 뇌성마비 아동의 재활치료를 위해 의료와 게임을 접목한 게이미피케이션 기반의 재활솔루션을 개발했다.
국내 출산율은 떨어지고 있지만 발달이 느린 아이들은 매년 증가하고 있는 현실에서 재활치료는 필수적이다. 그래서 부모들은 병원의 문을 두드려보지만 평균 2~3개월의 긴 대기시간, 주 1회 치료횟수 제한, 1년 후 강제 종료라는 한계에 직면한다. 이후 치료횟수가 무제한인 사설센터를 찾게 되지만 치료비가 비싼 게 문제다. 40분 치료에 7만원이 들어 치료비는 월 90만원에서 많게는 400만원까지 치솟는다.
재활치료의 어려움을 겪게 된 김 대표는 게임개발업체 넥슨에서 12년간 게임기획자로 활동한 전문성을 살려 일반 카메라 기반의 AR(증강현실) 기술을 적용, 별도의 장비 없이 스마트폰이나 태블릿 PC만으로 재활치료 서비스를 받을 수 있게 해 경제적 이유로 치료를 포기하는 복지 사각지대 가정에 희망을 선사했다.
김 대표가 개발한 재활솔루션은 머신러닝 방식의 모션 인식 기술로, 별도의 장비나 하드웨어 설치 없이 언제 어디서나 아이들이 게임하듯이 재밌게 몰입할 수 있다. 실제로 한 아이는 공을 잡는데 전에는 손끝으로 해서 16초가 걸렸는데 이 솔루션으로 치료받은 뒤 손바닥을 사용해 7초만에 공을 쥘 수 있었다.
김 대표는 이러한 성과를 토대로 서울아산병원과 함께 임상시험을 실시해 지난해 말 가장 신뢰받는 과학기술 학술지 SCI에 논문을 등재했으며 미국 FDA(식품의약국) 승인도 추진하고 있다. 해외 및 국내학회에서 잼잼테라퓨틱스의 재활솔루션에 큰 관심을 보이고 있으며, 미 캘리포니아주 복지관에서는 이 솔루션을 직접 써보고 싶다는 의사를 전해왔다.
김 대표는 “거창한 구호보다는 현장에서 답을 찾고, 느린 아이들이 사회 구성원으로서 역할을 다 할 수 있도록 끝까지 포기하지 않겠다”고 말했다.
