황경아 예비후보, ‘광주 남구형 행정혁신위’ 설치·운영 공약

주민 대표·현장 전문가 참여

“탁상행정에서 과감히 탈피”

더불어민주당 황경아 광주 남구청장 예비후보. 황 예비후보 측 제공

황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보는 13일 “광주 남구만의 정체성을 살리는 혁신행정을 실행할 ‘남구형 행정혁신위원회’를 설치, 민관이 함께 운영하는 거버넌스체제를 구축해 운영하겠다”고 약속했다.



광주 최초의 여성 구청장에 도전장을 낸 황 예비후보는 이날 보도자료를 통해 “‘남구형 행정혁신위원회’는 단순한 무늬만의 위원회가 아니라 주민 대표와 현장 전문가가 참여해서 분과별로 주민이 체감할 수 있는 혁신의제를 선정해 심도있는 논의를 해나가게 될 것”이라며 “탁상행정에서 과감히 탈피해 주민이 피부로 느낄 수 있는 실용적이고 효능감있는 대안을 제공하고자 한다”고 설명했다.



행정혁신위는 대촌·지석동 산단 개발과 농촌 현대화를 논의하는 ‘도농상생 분과’, 봉선동 중심의 교육 인프라를 원도심(방림·양림동 등)으로 확산시키기 위한 ‘미래교육 분과’, 백운광장 주변 교통 체증 해소 및 보행 친화 도시 설계를 위한 가칭 ‘스마트도시 분과’ 등이다.



황 예비후보는 “갈수록 지역격차는 더 벌어지고, 주민들의 요구 또한 다양하고 강력하게 분출되는 현실에서 주민이 체감할 수 있는 대안을 제시하지 못한 관리형 행정은 외면받을 수 밖에 없을 것”이라며 “주민들의 요구와 전문가의 해결책이 담긴 정책을 마련해서 남구의 대전환·대도약을 이루는 혁신형 구청장이 되겠다”는 포부를 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보는 13일 “광주 남구만의 정체성을 살리는 혁신행정을 실행할 ‘남구형 행정혁신위원회’를 설치, 민관이 함께 운영하는 거버넌스체제를 구축해 운영하겠다”고 약속했다.광주 최초의 여성 구청장에 도전장을 낸 황 예비후보는 이날 보도자료를 통해 “‘남구형 행정혁신위원회’는 단순한 무늬만의 위원회가 아니라 주민 대표와 현장 전문가가 참여해서 분과별로 주민이 체감할 수 있는 혁신의제를 선정해 심도있는 논의를 해나가게 될 것”이라며 “탁상행정에서 과감히 탈피해 주민이 피부로 느낄 수 있는 실용적이고 효능감있는 대안을 제공하고자 한다”고 설명했다.행정혁신위는 대촌·지석동 산단 개발과 농촌 현대화를 논의하는 ‘도농상생 분과’, 봉선동 중심의 교육 인프라를 원도심(방림·양림동 등)으로 확산시키기 위한 ‘미래교육 분과’, 백운광장 주변 교통 체증 해소 및 보행 친화 도시 설계를 위한 가칭 ‘스마트도시 분과’ 등이다.황 예비후보는 “갈수록 지역격차는 더 벌어지고, 주민들의 요구 또한 다양하고 강력하게 분출되는 현실에서 주민이 체감할 수 있는 대안을 제시하지 못한 관리형 행정은 외면받을 수 밖에 없을 것”이라며 “주민들의 요구와 전문가의 해결책이 담긴 정책을 마련해서 남구의 대전환·대도약을 이루는 혁신형 구청장이 되겠다”는 포부를 밝혔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지