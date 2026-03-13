황경아 예비후보, ‘광주 남구형 행정혁신위’ 설치·운영 공약
주민 대표·현장 전문가 참여
“탁상행정에서 과감히 탈피”
황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보는 13일 “광주 남구만의 정체성을 살리는 혁신행정을 실행할 ‘남구형 행정혁신위원회’를 설치, 민관이 함께 운영하는 거버넌스체제를 구축해 운영하겠다”고 약속했다.
광주 최초의 여성 구청장에 도전장을 낸 황 예비후보는 이날 보도자료를 통해 “‘남구형 행정혁신위원회’는 단순한 무늬만의 위원회가 아니라 주민 대표와 현장 전문가가 참여해서 분과별로 주민이 체감할 수 있는 혁신의제를 선정해 심도있는 논의를 해나가게 될 것”이라며 “탁상행정에서 과감히 탈피해 주민이 피부로 느낄 수 있는 실용적이고 효능감있는 대안을 제공하고자 한다”고 설명했다.
행정혁신위는 대촌·지석동 산단 개발과 농촌 현대화를 논의하는 ‘도농상생 분과’, 봉선동 중심의 교육 인프라를 원도심(방림·양림동 등)으로 확산시키기 위한 ‘미래교육 분과’, 백운광장 주변 교통 체증 해소 및 보행 친화 도시 설계를 위한 가칭 ‘스마트도시 분과’ 등이다.
황 예비후보는 “갈수록 지역격차는 더 벌어지고, 주민들의 요구 또한 다양하고 강력하게 분출되는 현실에서 주민이 체감할 수 있는 대안을 제시하지 못한 관리형 행정은 외면받을 수 밖에 없을 것”이라며 “주민들의 요구와 전문가의 해결책이 담긴 정책을 마련해서 남구의 대전환·대도약을 이루는 혁신형 구청장이 되겠다”는 포부를 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
