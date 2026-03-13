넷마블, ‘솔: 인챈트’ 개발 방향성 공개…유저가 운영 개입
넷마블이 MMORPG 차기작 ‘솔: 인챈트’의 개발 방향성을 공개하고, 특정 이용자가 게임 내 신(神)으로서 운영에 개입할 수 있는 게임을 표방한다고 밝혔다.
넷마블은 12일 저녁 ‘솔: 인챈트’의 온라인 쇼케이스를 통해 게임의 개발 방향성과 핵심 콘텐츠를 공개했다. 이 자리에서 김효수 알트나인 개발 PD는 “유저의 제한은 최소화하고, 누릴 수 있는 권한은 최대화하는 게임”이 솔: 인챈트의 궁극적 목표라면서 기존 MMORPG와 차별화된 ‘전지적 MMORPG’를 지향하겠다고 말했다.
이날 쇼케이스에서 공개한 솔: 인챈트의 핵심 콘텐츠는▲신권 시스템 ▲BM·경제 ▲플레이 모드 등 3가지다.
신권(神權)은 특정 이용자가 업데이트 스펙 결정, BM 해금, 콘텐츠 오픈, 채팅 금지 등 서비스 운영의 권한을 이용할 수 있는 시스템이다. 권한 범위에 따라 각각 신(서버)·주신(월드)·절대신(전체) 등 3단계로 구분된다.
신으로 선출된 이용자들은 신권 시스템을 통해 운영자 권한을 이양받아 게임 운영에 직접적으로 관여할 수 있다. 서버 내 세금을 획득할 수 있고, 필요한 아이템을 생성할 수 있는 권한도 갖는다.
또한 개발진은 솔: 인챈트에서 자유 경제를 지향한다고 밝혔다. 이용자가 소환을 통해 획득한 결과물은 물론, 유료 아이템까지 거래소에서 사고팔 수 있을 전망이다. 인게임 재화 나인을 통해 유료 아이템을 구매하는 것도 가능하다.
이용자 편의성 제고를 위한 다양한 플레이 모드도 제공하겠다고 밝혔다. 24시간 무접속 플레이 모드를 활용하면 이용자들은 별도 제한없이 24시간 연속 게임에 접속하지 않아도 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 또한 하나의 클라이언트에서 최대 3개 캐릭터를 동시 플레이할 수 있는 모드도 제공한다.
솔: 인챈트는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, ‘리니지M’ 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱한다. 2026년 상반기 출시 예정이다.
