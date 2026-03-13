넷마블, ‘솔: 인챈트’ 개발 방향성 공개…유저가 운영 개입

넷마블 제공

솔: 인챈트의 핵심 콘텐츠는

▲신권 시스템 ▲BM·경제 ▲플레이 모드 등 3가지다.

이용자 편의성 제고를 위한 다양한 플레이 모드도 제공하겠다고 밝혔다. 24시간 무접속 플레이 모드를 활용하면 이용자들은 별도 제한없이 24시간 연속 게임에 접속하지 않아도 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 또한 하나의 클라이언트에서 최대 3개 캐릭터를 동시 플레이할 수 있는 모드도 제공한다.