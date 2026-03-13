관리 부실로 증발하는 압수 코인… “전문 거래소 위탁 체계 서둘러야”

국세청·검경, 잇단 가상자산 관리 사고

개별 수사관이 지갑·비밀키 관리하는 방식 문제

“전문 커스터디 도입해야” 민간 위탁 필요성↑

국세청은 지난달 고액 체납자로부터 압류한 가상자산 성과를 홍보하는 과정에서 지갑 복원 문구인 ‘니모닉 코드’를 그대로 노출해 약 69억원 상당의 알트코인(비트코인 이외의 가상자산)을 탈취당했다.

개별 수사관의 가상자산 이해도에 따른 역량 차이가 있어서다.

해외 주요국은 이미 가상자산의 보안성과 전문성을 확보하기 위해 민간 전문 업체와 손을 잡고 있다. 미국 연방보안청(USMS)은 2024년 대규모 가상자산 포트폴리오의 안전한 보관과 거래를 위해 가상자산 거래소인 코인베이스를 수탁(커스터디) 업체로 선정했다. 정부가 몰수한 자산 관리를 전문 업체에 위탁해 보안 사고를 원천 차단하고 처분 절차의 전문성을 높인 것이다.

국내 가상자산 거래소들도 정부의 압수물 관리 위탁 수요를 충분히 수용할 수 있는 기술적 준비를 마쳤다는 평가다. 국내 최대 거래 유동성을 갖춘 업비트는 다년간 축적한 보관 기술과 인프라를 기반으로 지난해 법인과 기관 전용 가상자산 수탁 서비스인 ‘업비트 커스터디’를 출시했다. 업비트 커스터디는 고객이 수탁한 모든 가상자산을 인터넷과 분리된 콜드월렛에 100% 보관해 해킹 등 외부 침입 위협을 차단한다. 다자간 연산(MPC)과 분산 키 생성(DKG) 다중 관리 체계를 도입해 단일 키 유출로 인한 사고 가능성을 원천 차단한다.