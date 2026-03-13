로보락, 지난해 글로벌 로봇청소기 점유율 1위
글로벌 시장 점유율 17.7%
상위 5개 기업 모두 중국이 차지
로봇청소기 전문 기업 로보락이 지난해 전 세계 가정용 청소 로봇 시장에서 점유율 1위를 기록했다. 로보락을 포함해 가정용 청소 로봇 시장의 상위 5개 기업은 모두 중국이 차지했다.
13일 시장조사업체 IDC가 발표한 ‘2025년 전 세계 분기별 스마트 청소 로봇 추적 보고서’에 따르면 로보락은 지난해 로봇청소기와 로봇 잔디깎이 등을 포함한 가정용 청소 로봇 부문에서 연간 출하량 580만대, 시장 점유율 17.7%를 기록하며 글로벌 1위에 올랐다.
로보락은 글로벌 로봇청소기 부문에서 2023년 3분기 이후 계속 1위를 유지하고 있다. 지난해 하반기에는 출하량 기준 27%의 시장 점유율을 기록한 바 있다.
2위 에코백스와 3위 드리미는 각각 점유율 14.3%, 10.5%를 기록했다. 이어 샤오미(6.7%)와 나르왈(5.3%)이 뒤를 이었다. 삼성전자와 LG전자는 상위 5개 기업을 제외한 기타 기업군 45.4%에 포함됐다.
IDC에 따르면 지난해 전 세계 가정용 청소 로봇 출하량은 약 3272만대로, 전년 대비 20.1% 증가했다. 이 중 로봇청소기 제품군 출하량은 17.1% 늘어나며 시장 성장을 주도했다.
로보락 관계자는 “적극적인 연구개발 투자와 제품 포트폴리오 확장으로 3년 연속 글로벌 로봇청소기 시장 1위라는 성과를 얻게 됐다”며 “앞으로도 인공지능(AI) 기반 청소 알고리즘과 로보틱스 기술을 지속적으로 발전시키며 글로벌 청소 로봇 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사