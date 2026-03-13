민트로켓, 6월 ‘데이브 더 다이버’ 신규 DLC 출시
민트로켓이 ‘데이브 더 다이버’의 신규 DLC를 오는 6월 출시한다.
넥슨의 개발 자회사 민트로켓은 13일 글로벌 게임 행사 ‘퓨처 게임쇼’ 스프링 쇼케이스에서 데이브 더 다이버의 신규 DLC ‘인 더 정글’ 트레일러를 공개하고, 오는 6월18일 정식 출시한다고 발표했다.
데이브 더 다이버의 첫 대형 확장 DLC인 인더 정글은 약 10시간 분량의 유료 DLC다. 실시간으로 시간이 흐르는 정글 마을 ‘우라라’를 탐험하며 다양한 의뢰를 수행하고, 호수 속 생태계를 마주하는 게 주요 콘텐츠가 될 전망이다. PC와 플레이스테이션, 닌텐도 스위치, 엑스박스 등 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 동시 출시된다.
민트로켓 황재호 대표는 “기존 데이브에서 선보였던 매력을 이어가면서도 새로운 시스템, 환경, 캐릭터들을 선보일 예정”이라며 “정글 마을 우타라에서 펼쳐지는 데이브와 동료들의 이야기를 담은 신규 DLC에 많은 기대를 부탁드린다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
