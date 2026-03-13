민트로켓, 6월 ‘데이브 더 다이버’ 신규 DLC 출시

넥슨 제공

민트로켓 황재호 대표는 “기존 데이브에서 선보였던 매력을 이어가면서도 새로운 시스템, 환경, 캐릭터들을 선보일 예정”이라며 “정글 마을 우타라에서 펼쳐지는 데이브와 동료들의 이야기를 담은 신규 DLC에 많은 기대를 부탁드린다”고 말했다.