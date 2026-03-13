시사 전체기사

아파트 공시가 18일부터 열람… 현실화율 69% 유지

입력:2026-03-13 11:03
보유세, 건보료 등 기초 자료
공동주택 시세변동분만 반영


국토교통부는 올해 1월 1일 기준으로 산정한 전국 공동주택(아파트·빌라 등) 약 1585만 가구의 공시가격을 18일 발표한다고 13일 밝혔다. 다음 달 6일까지 소유자 열람 및 의견청취 절차를 진행한다.

올해 공시가격 현실화율은 지난해와 동일한 69%가 적용된다. 현실화율이 유지되며 올해 공시가격은 시세 변동분만 반영된다. 공시가격은 보유세(재산세·종합부동산세)를 비롯해 건강보험료와 기초연금 등 67가지 행정·조세 제도의 기초 자료다.

국토부는 제출된 의견에 대해 조사기관 자체 검토와 외부 전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 다음 달 30일 최종 결정·공시한다는 방침이다.

국토부는 “구체적인 공동주택 공시가격 변동률은 공시가격 열람 전에 국민에게 상세히 공개할 계획”이라고 밝혔다.

세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr

