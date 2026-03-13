이란전 와중 미 대학·유대교 회당서 테러 의심 사건 잇따라
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 보름 가까이 이어지는 가운데 미국에서 테러로 의심되는 사건이 12일(현지시간) 잇따라 발생했다.
이날 오전 10시 49분께 버지니아주 노퍽의 올드도미니언대학교에서 총격 사건이 발생해 총격범을 포함해 2명이 사망하고 2명이 부상을 입었다.
미 연방수사국(FBI)은 사건을 테러 가능성을 염두에 두고 수사 중이라고 밝혔다.
총격범은 버지니아 주방위군 출신 모하메드 베일러 잘로로 확인됐다. 그는 2016년 이슬람 극단주의 조직 이슬람국가(IS)에 물질적 지원을 시도한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 교도소에서 8년 복역한 뒤 2024년 12월 석방된 것으로 전해졌다.
FBI에 따르면 그는 총기를 발사하기 전 현장에서 ‘신은 가장 위대하다’는 의미인 “알라후 아크바르”(Allahu Akbar)를 외친 것으로 파악됐다.
피해자 3명은 병원으로 이송됐으나 이 중 1명은 숨졌다. 부상자 2명은 이 대학 육군 학생군사교육단(ROTC) 소속으로 확인됐다.
약 2시간 뒤인 낮 12시 30분께 미시간주 오클랜드의 유대교 회당 ‘템플 이스라엘’에는 무장 괴한이 몰던 트럭이 돌진했다. 범인은 소총으로 무장하고 있었으며 차량에서는 박격포 포탄 형태의 폭발물이 발견됐다. 충돌 과정에서 화재도 발생했다.
괴한은 회당 보안요원들과 총격전을 벌이다 현장에서 사망했고 보안요원 1명은 부상을 입고 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 나타났다. 회당은 미취학 아동 140여명의 교육 시설로도 활용되고 있지만 아동과 교사들은 모두 안전한 것으로 전해졌다.
수사 당국은 이번 사건을 유대인 공동체를 겨냥한 폭력 행위로 보고 있다고 전했다. CNN은 이번 사건에 사용된 차량의 등록된 소유자가 레바논 출신 귀화 미국인으로 확인됐으며, 그의 친척들이 이번 전쟁 중 이스라엘의 레바논 공습으로 사망했다는 미시간주 지역매체 보도가 있어 수사당국이 조사 중이라고 전했다. 다만 차량 소유자와 범인의 동일 여부는 확인되지 않았다.
두 사건의 범행 동기와 연관성 유무 등은 아직 확인되지 않았다. 다만 미국 언론들은 IS 연루 전과자가 가해자로 지목된 대학 총격과 유대교 회당을 겨냥한 차량 돌진 사건이 같은 날 발생한 점에 주목하고 있다.
도널드 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘여성 역사의 달’ 행사에서 유대교 회당 사건을 두고 “끔찍한 일”이라며 “진상을 끝까지 파헤치겠다”고 밝혔다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사