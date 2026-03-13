송언석 “공소취소 거래설, 정성호 탄핵 필요한 사유”

송언석 국민의힘 원내대표가 13일 국회 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“뒷거래 의혹이 사실로 밝혀진다면 대통령 탄핵감이라 할 만큼 매우 엄중한 사안”이라고 했다.

“그런데도 경찰이나 공위공직자범죄수사처가 조 대법원장을 수사하겠다는 것은 억지이자 어불성설”이라고 했다.