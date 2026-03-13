유치원 운영비로 원장 자택에 에어컨 설치한 사립유치원
광주 교육단체, 감사보고서 공개
광주지역 교육단체가 지난해 지역 유치원 감사보고서를 분석한 결과 전체 18곳에서 45건의 지적사항이 적발된 것으로 나타났다.
학벌없는사회를위한시민모임은 13일 지난해 광주동·서부교육지원청이 실시한 사립유치원 감사보고서를 분석한 결과 전체 18곳의 특정감사에서 총 45건의 지적사항을 적발한 것으로 확인됐다고 밝혔다.
주요 감사처분 사례로 A유치원은 유치원 운영비로 구입한 벽걸이 에어컨을 원장 개인 자택에 설치했으며, 해당 가전제품의 서비스 구독료 역시 운영비에서 납부하는 등 예산을 사적으로 사용해 고발 조치됐다.
B유치원은 원아 감소로 운영하지도 않은 통학차량의 주유비(LPG연료) 130만원 상당을 집행했다가 적발됐다. C유치원은 학원 용도 건축물 재산세 370만원, 설립자 개인 소유 토지 재산세 525만원 상당을 유치원 회계에서 부적정하게 납부한 것으로 드러났다.
D유치원은 원감에게 3100만원을 차입 후 공통과정지원금, 보조금, 입학금 및 급·간식비 등 재원으로 차입금을 상환하고도 관할 교육지원청에 상환결과를 보고하지 않는 등 부적정한 차입금 운영으로 기관 경고 처분을 받았다.
시민모임 측은 “유치원 3법 개정으로 인해 사립유치원의 에듀파인 전면 도입 등 재무회계의 투명성이 강화되고 정보공개 및 운영위원회 설치 등 학부모 감시 권한이 확대됐지만, 여전히 일부 사립유치원에서는 부정한 방법으로 이득을 취하는 행태가 뿌리뽑히지 않고 있다”고 지적했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
