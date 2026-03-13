‘최고가격제’ 시행 첫날 전국 휘발유·경유 1800원대 진입
국제유가는 100달러 재진입
석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 전국 평균 주유소 기름값이 사흘 연속 하락세를 이어가며 1800원대에 진입했다.
한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1883.79원으로 전날보다 14.99원 하락했다. 경유 가격도 1897.89원으로 21.08원 내렸다.
서울 지역 기름값도 내림세를 이어갔다. 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1906.4원으로 전일 대비 20.66원 내렸다. 경유 가격도 30.64원 하락한 1905.53원이었다.
정부는 이날 0시부터 정유사가 주유소에 공급하는 가격을 묶는 최고가격제를 시행했다. 휘발유는 ℓ당 1724원, 경유와 등유는 각각 1713원, 1320원이다. 1997년 유가 자유화 이후 29년 만에 직접 가격 통제다. 정부는 향후 2주 단위로 최고가격을 재결정할 계획이다.
다만 국제유가 상승세는 이어지고 있다. 전일 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.46달러로 마감했다. 브렌트유 선물 종가가 100달러를 넘은 것은 2022년 8월 이후 3년7개월 만에 처음이다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가도 전장보다 9.7% 급등한 배럴당 95.73달러를 기록했다
이란 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 비롯한 초강경 대응을 선포하면서 국제 유가가 급등했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사