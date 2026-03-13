시사 전체기사

‘1억 공천 헌금’ 김경 검찰 첫 조사…강선우는 16일

입력:2026-03-13 10:28
수정:2026-03-13 10:30
김경 전 서울시의원이 지난 1월 서울경찰청 반부패공공범죄수사대에서 소환조사에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 윤웅 기자

지방선거 공천을 대가로 1억원을 건넨 혐의로 구속 송치된 김경 전 서울시 의원이 검찰에 소환됐다. 지난 11일 검찰에 송치된 후 첫 조사다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 13일 오전부터 배임증재, 청탁금지법·정치자금법 위반 혐의를 받는 김 전 시의원을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 검찰은 이날 김 전 시의원을 상대로 돈을 건넨 경위와 공천 청탁의 구체적인 내용 등을 집중적으로 확인할 전망이다.

김 전 시의원과 강선우 무소속 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 만나 공천 대가 명목의 1억원이 담긴 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 더불어민주당 소속이었던 강 의원은 지방선거 더불어민주당 서울시의원 후보 공천관리위원이었다.

이후 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐다.

법원은 지난 3일 증거 인멸 우려를 이유로 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 이들은 서울 마포경찰서에 구금됐다가, 검찰로 송치되면서 경기 의왕시에 위치한 서울구치소로 수감된 상태다.

검찰은 강 의원도 오는 16일 소환해 조사할 예정이다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr

