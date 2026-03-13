이 대통령 지지율 66%…정부 출범 후 최고치 경신
민주당, 부·울·경서 42%…국민의힘 25%
이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 이후 최고치인 66%를 기록했다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.
한국갤럽이 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 66%로 집계됐다.
이는 지난해 7월 4일과 직전 조사인 지난 6일 기록했던 최고치(65%)보다 1%포인트 상승한 정부 출범 이후 최고치다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 24%로 직전 조사보다 1%포인트 떨어졌다. ‘의견 유보’는 11%였다.
직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이 20%로 가장 많이 꼽혔다. ‘외교’(10%), ‘전반적으로 잘한다’, ‘부동산 정책’, ‘소통’(이상 8%)이 그 뒤를 이었다.
부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율(16%)’, ‘외교’, ‘독재·독단’(이상 8%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%) 순이었다.
정당 지지도는 더불어민주당 47%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 1%포인트 올랐고 국민의힘은 1%포인트 내렸다. 조국혁신당은 2%, 진보당과 개혁신당 각 1%, 무당층은 28%로 집계됐다.
한국갤럽은 “지난해 8월 중순부터 민주당 지지도 40% 내외, 국민의힘 20%대 초중반 구도가 지속되다 최근 한 달여 사이 양당 격차가 점증했다”고 설명했다. 민주당 지지율 47%는 정부 출범 이후 최고치다.
지역별로는 대구·경북(민주당 21%·국민의힘 44%)과 지지율 집계가 이뤄지지 않은 제주를 제외한 모든 지역에서 민주당이 국민의힘을 앞섰다. 특히 부산·울산·경남에서도 민주당 지지율은 42%로 국민의힘(25%)보다 높았다. 다만 한국갤럽은 “지역 등 세부 특성별로는 표본수가 많지 않아 매주 수치를 단순 비교할 순 없다”고 설명했다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%, 접촉률은 44.4%, 응답률은 11.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
