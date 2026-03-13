TSMC, 작년 시장 점유율 69.9%…삼성과 격차 더 벌렸다
삼성전자 파운드리, 지난해 4분기 매출·점유율 동반 상승
지난해 글로벌 반도체 위탁생산(파운드리) 시장에서 대만 TSMC가 70%에 가까운 점유율을 기록하며 독주 체제를 굳혔다. 2위 삼성전자는 연간 매출과 점유율이 동반 하락하며 두 기업 간 격차는 더 벌어진 것으로 나타났다.
12일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 세계 파운드리 상위 10개 기업의 연간 총 매출은 1695억 달러(약 250조원)로 집계됐다. 이는 전년 대비 26.3% 증가한 것으로, 업계 사상 최고치다.
TSMC는 지난해 1225억4000만 달러의 매출을 기록하며 시장 점유율 69.9%를 달성했다. 인공지능(AI) 서버용 그래픽처리장치(GPU)와 구글의 텐서프로세서(TPU) 등 첨단 공정에 대한 수요가 폭발하면서 매출 성장을 견인했다. 전년 대비 매출 성장률은 36.1%에 달해 주요 업체 중 가장 높은 성장률을 보였다.
삼성전자의 연간 매출은 126억3000만달러, 점유율은 7.2%로 전년보다 각각 3.9%, 2.2%포인트 하락했다. TSMC와의 연간 점유율 격차는 2024년 55%포인트에서 지난해 62.7%포인트로 확대됐다. 다만 작년 4분기 기준으로 매출은 전 분기보다 6.7% 늘고 점유율도 0.3%포인트 상승했다.
트렌드포스는 “신규 2나노(㎚) 제품 출하와 차세대 고대역폭메모리인 HBM4(6세대)에 탑재되는 로직 다이 생산이 매출을 뒷받침했다”고 분석했다.
시장 점유율 3위인 중국 SMIC는 매출이 전년 대비 16.2% 증가한 93억2700만 달러를 기록했지만, 점유율은 5.32%로 전년보다 0.38%포인트 소폭 하락했다.
트렌드포스는 올해 메모리 가격 상승이 주요 완제품 수요를 위축시킬 가능성이 있어 하반기에는 주문과 팹(공장) 가동률의 불확실성이 커질 것이라고 전망했다.
