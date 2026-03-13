李대통령 “석유 최고가격제, 어기는 곳 나에게 신고해달라”

李대통령 “석유 최고가격제, 어기는 곳 나에게 신고해달라”
13일부터 시행되는 석유 최고가격제를 두고 이재명 대통령이 “제도를 어기는 주유소 등을 발견한다면 지체 없이 저에게 신고해달라”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에서 “불안정한 국제 정세로 요동치는 국내 기름값을 잡기 위해 공급 가격에 분명한 상한선을 두기로 했다”며 이 같이 적었다.
이어 “일부 업체가 어수선한 틈을 타 폭리를 취하거나 부당이득을 챙기는 일이 없도록 국민 여러분의 감시와 참여가 필요하다”고 덧붙였다.
산업통상부에 따르면 13일 0시부터 정유사가 주유소 등에 공급하는 리터당 가격 상한선은 보통휘발유 1724원, 자동차용 경유 1713원으로 제한됐다.
실내 등유는 리터당 1320원이다.
석유 최고가격제는 정유사가 주유소에 공급하는 기름값의 상한선이 정해지는 것으로, 관보 게재를 거쳐 13일 0시부터 26일까지 2주 간 적용된다.
