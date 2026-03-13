강원·충북대, 27학번 의대생 증원 39명↑…대학별 의대 정원 확정
서울을 제외한 전국 지역 32개 의과대학의 2027학년도 이후 학생 정원이 배정됐다. 2027년 의대 정원이 증원 이전인 2024학년도 정원(3058명)보다 490명 늘어난 3548명으로 확정된 가운데 증원 규모가 가장 큰 곳은 강원대와 충북대로 각각 39명 늘어난다.
최교진 교육부장관은 13일 오전 2027~2031학년도 의대 학생 정원 배정안을 사전 통지했다.
보건복지부가 통보한 증원 규모대로, 40개 의대 총 정원은 2027학년도는 3548명, 2028~2031학년도는 매년 613명씩이 증가한 3671명이 된다. 증원분은 모두 지역의사제가 적용돼 서울 제외 지역 32개 의대에만 배정됐다.
증원분은 권역별 의료 상황과 여건을 고려해 배정됐다.
권역별로는 부산·울산·경남 지역이 27학년도 97명, 28~31학년도 매년 121명씩으로 증원 배정이 가장 많았다. 경기·인천 지역이 27학년도 24명, 28~31학년도 매년 30명씩으로 가장 적었다.
대학별로는 강원대와 충북대가 각각 27학년도 39명, 28~31학년도 매년 49명씩 배정돼 가장 많았다.
다음으로 전남대와 부산대가 각각 27학년도 31명, 28~31학년도 38명씩으로 많았다. 경기·인천 지역의 차의과대가 27학년도 2명, 28~31학년도 3명씩이 배정돼 가장 적었다.
앞서 지난달 11일 보건복지부는 보건의료정책심의위원회 심의를 거쳐 2027학년도 이후 의대 정원을 교육부에 통보했다.
이후 교육부는 27일까지 각 대학들로부터 정원 조정 신청서를 제출 받았다. 23일 전문가로 꾸린 정원 배정위원회를 구성해 대학별 정원 배정 심사를 진행했다.
행정절차법에 따라 각 대학은 24일까지 이번 사전 통지에 관한 의견을 제출할 수 있다. 이후 4월 중 정원이 확정되면 대학은 5월 내로 증원에 필요한 학칙 개정과 2027학년도 대입전형 시행계획 변경 등 절차를 진행하게 된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사