강원·충북대, 27학번 의대생 증원 39명↑…대학별 의대 정원 확정

입력:2026-03-13 10:08
최교진 교육부 장관이 13일 세종시 정부세종청사에서 '2027~2031학년도 의과대학 학생정원 배정안'을 발표하고 있다. 연합뉴스

서울을 제외한 전국 지역 32개 의과대학의 2027학년도 이후 학생 정원이 배정됐다. 2027년 의대 정원이 증원 이전인 2024학년도 정원(3058명)보다 490명 늘어난 3548명으로 확정된 가운데 증원 규모가 가장 큰 곳은 강원대와 충북대로 각각 39명 늘어난다.

최교진 교육부장관은 13일 오전 2027~2031학년도 의대 학생 정원 배정안을 사전 통지했다.

보건복지부가 통보한 증원 규모대로, 40개 의대 총 정원은 2027학년도는 3548명, 2028~2031학년도는 매년 613명씩이 증가한 3671명이 된다. 증원분은 모두 지역의사제가 적용돼 서울 제외 지역 32개 의대에만 배정됐다.

증원분은 권역별 의료 상황과 여건을 고려해 배정됐다.

권역별로는 부산·울산·경남 지역이 27학년도 97명, 28~31학년도 매년 121명씩으로 증원 배정이 가장 많았다. 경기·인천 지역이 27학년도 24명, 28~31학년도 매년 30명씩으로 가장 적었다.

대학별로는 강원대와 충북대가 각각 27학년도 39명, 28~31학년도 매년 49명씩 배정돼 가장 많았다.

다음으로 전남대와 부산대가 각각 27학년도 31명, 28~31학년도 38명씩으로 많았다. 경기·인천 지역의 차의과대가 27학년도 2명, 28~31학년도 3명씩이 배정돼 가장 적었다.

앞서 지난달 11일 보건복지부는 보건의료정책심의위원회 심의를 거쳐 2027학년도 이후 의대 정원을 교육부에 통보했다.

이후 교육부는 27일까지 각 대학들로부터 정원 조정 신청서를 제출 받았다. 23일 전문가로 꾸린 정원 배정위원회를 구성해 대학별 정원 배정 심사를 진행했다.

행정절차법에 따라 각 대학은 24일까지 이번 사전 통지에 관한 의견을 제출할 수 있다. 이후 4월 중 정원이 확정되면 대학은 5월 내로 증원에 필요한 학칙 개정과 2027학년도 대입전형 시행계획 변경 등 절차를 진행하게 된다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

