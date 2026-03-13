경찰 ‘12·29 여객기 참사’ 특별수사단, 국토부 압수수색

지난 1월 22일 서울 여의도 국회에서 여객기참사국조특위가 12.29 여객기 참사 진상규명을 위한 청문회를 열어 유가족협의회가 청문회를 지켜보고 있다. 이병주 기자

경찰은 여객기 참사와 관련해 업무상과실치사상 혐의 등을 적용해 현재까지 64명을 입건했으며, 중대시민재해 적용 가능성을 검토 중이다. 이 가운데 19명은 특수단 출범 이후 추가 입건됐다.