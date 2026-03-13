경찰 ‘12·29 여객기 참사’ 특별수사단, 국토부 압수수색
경찰이 ‘12·29 여객기 참사’와 관련해 국토교통부에 대한 강제수사에 착수했다.
12·29 여객기 참사 특별수사단(특수단)은 13일 오전 8시40분부터 국토부를 상대로 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다. 특수단이 국토부를 압수수색한 것은 이번이 처음이다.
특수단은 수사 과정에서 필요한 추가 자료를 확보하기 위한 차원에서 압수수색을 실시한 것으로 전해졌다. 다만 최근 참사 잔해 재분류 과정에서 유해가 잇따라 발견되며 제기된 부실 수습 논란과는 관련이 없는 것으로 알려졌다.
경찰청은 지난 1월 27일 국가수사본부 직속으로 특수단을 꾸리고 수사를 이어오고 있다. 경찰은 여객기 참사와 관련해 업무상과실치사상 혐의 등을 적용해 현재까지 64명을 입건했으며, 중대시민재해 적용 가능성을 검토 중이다. 이 가운데 19명은 특수단 출범 이후 추가 입건됐다.
앞서 특수단은 지난달 12일 부산지방항공청과 시공 관련 업체 등 2곳을 압수수색하는 등 사고 원인과 책임 소재 규명을 위한 수사를 진행해 왔다.
지난 2024년 12월 29일 오전 9시 3분께 방콕발 제주항공 7C2216편 여객기가 무안국제공항 활주로에 동체 비상착륙 도중 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 들이받아 화재가 발생했고, 탑승자 181명 중 179명이 숨졌다.
