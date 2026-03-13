李 ‘벚꽃 추경’ 주문에… 기획처 “주말·휴일 반납하고 작업”
“초과세수 활용해 시장 영향 최소화”
정부가 중동 정세 악화와 고유가 상황에 대응하기 위해 추가경정예산(추경) 편성 준비에 속도를 낸다고 밝혔다.
임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 13일 정부서울청사에서 ‘중동 상황 점검 관계부처 차관회의’를 열고 “중동 지역 긴장이 심화됨에 따른 외부 충격 영향을 최소화하기 위해 모든 국가적 영향을 총동원해야 한다”며 이 같이 밝혔다.
앞서 이재명 대통령은 최근 국무회의와 수석보좌관회의에서 연이어 “추경을 최대한 신속하게 편성하라”고 주문했다. 임 차관은 “기획처와 각 부처는 국민 부담을 하루라도 빨리 덜어드리기 위해 주말과 휴일을 반납하고 추경안을 조속히 마련할 것”이라고 말했다.
정부는 추경 준비에 즉시 착수한다는 계획이다. 추경 사업은 고유가 상황에 대응하기 위한 물류비·유류비 부담 완화와 어려움이 가중된 서민과 소상공인, 농어민 등의 민생 안정에 초점을 맞춘다. 중동발 외부 충격으로 직접적 타격을 받는 수출기업 등도 지원 대상이다.
임 차관은 “이번 추경은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과세수를 활용해 편성함으로써 국채·외환시장 등의 영향은 최소화할 예정”이라고 말했다. 정부는 신속하게 추경안을 마련해 최대한 빠른 시일 내 국회에 제출한다는 계획이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
