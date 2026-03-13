‘김포형 교육모델’ 완성…교육발전특구 정식 지정 총력
경기 김포시가 올해 130억원을 투입해 인공지능 교육과 돌봄 확대 등을 포함한 ‘김포형 교육모델’ 완성에 나선다.
김포시는 ‘교육발전특구’ 세부 실행계획을 확정하고 ‘지역책임 교육·돌봄 완성’ ‘글로벌 맞춤형 지원 강화’ ‘미래인재교육 고도화’를 중심으로 차별화된 김포형 교육 모델 구축에 나선다고 13일 밝혔다. 시는 교육발전특구 선도지역 마지막 해인 올해 그동안의 성과를 심화·확장해 내년 정식 지정에 총력을 기울일 계획이다.
시는 2024년 교육발전특구 시범지역 선정 이후 올해까지 국비와 시비를 포함해 총 130억원을 투입한다. 올해는 인공지능·소프트웨어(AI·SW) 교과서 제작, 원어민 영어캠프 확대, 이주배경 청소년 맞춤형 지원 강화, 다함께 돌봄센터 프로그램 확대, 김포시아이발달지원센터 기능 강화 등에 집중할 방침이다.
미래산업 인재 양성을 위해 대학과 협력한 교육 체계도 강화한다. 김포시는 협력 대학인 연세대학교와 공동으로 진행한 ‘AI·SW 교과개발 아이디어 공모전’ 수상작을 기반으로 공식 교과서 제작을 단계적으로 추진한다. 이를 통해 지역 특성을 반영한 교육 커리큘럼을 체계화하고 교육의 지속성과 공신력을 높인다는 계획이다. 이와 함께 AI·SW 분야 멘토링과 아이디어 공모전, 경진대회 등을 지속 운영해 미래 인재 양성을 위한 교육 기반을 강화한다.
청소년 진로 지원도 확대된다. 지난해 높은 호응을 얻었던 진로박람회는 오는 10월 운영 기간을 이틀로 늘려 보다 다양한 직업 체험 기회를 제공할 예정이다. 또한 ‘RISE 대학연계사업’ 신규 추진과 자율형 공립고 2.0 지원을 이어가며 도서관별 IT·인문학 교육, 미디어아트센터 미디어 제작 체험, 초등 빙상체육 등 다양한 교육 프로그램을 운영한다.
글로벌 교육 지원도 강화한다. 지난해 만족도 98.4점을 기록한 원어민 영어캠프는 참여 인원을 150명으로 확대하고 운영 권역을 5개로 늘려 학생들의 교육 접근성과 학습 효과를 높인다.
이주배경 청소년을 위한 맞춤형 지원도 확대된다. 김포시는 심리·정서 상담 지원과 함께 한국어 및 교과 학습 야간 강좌를 신설해 학교 적응을 돕고, 정보 접근성이 낮은 학생과 학부모를 위해 맞춤형 진학·입시설명회와 상담을 지속 운영할 계획이다.
지역 중심 돌봄 체계도 강화한다. 다함께 돌봄센터 내 원어민 프로그램은 기존 22곳 주 1회에서 23곳 주 2회로 확대하고, 권역별 특화돌봄센터도 기존 3곳에서 4곳으로 늘려 과학, 제2외국어, 스포츠, 음악 등 지역 특화 교육 프로그램을 운영한다. 또한 등·하교 및 병원 동행을 지원하는 안심동행 서비스를 통해 돌봄 공백 최소화에 나선다.
이와 함께 영유아 발달지연 조기 발견과 치료 연계를 지원하는 김포시아이발달지원센터의 기능을 강화하고, 언어재활사를 신규 배치해 상담 전문성을 높였다. 통진과 사우 청소년문화의집에는 전자칠판 등 첨단 기자재를 도입해 실습 중심의 학습 환경을 조성할 예정이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사