해경, 유가 상승 틈탄 해상 석유 불법유통 특별단속
해양경찰청이 최근 중동 정세로 인한 유가 상승을 틈탄 해상 석유 불법유통 차단을 위해 특별단속에 나섰다.
해양경찰청은 중동 상황에 따른 국제 유가 상승을 계기로 무자료 거래나 면세유 부정 유통 등 석유 불법 유통행위가 증가할 가능성이 있다고 보고 지난 11일부터 해상 석유 불법유통 특별단속을 시행하고 있다.
이번 단속은 선박용 연료를 정량 공급하지 않고 일부를 빼돌린 뒤 세금계산서 없이 유통하는 무자료 거래 행위를 비롯해 어업용 면세유를 조업 목적이 아닌 차량 등에 사용하는 행위, 위조 또는 변조된 판매실적 등을 이용해 면세유를 부정하게 공급받는 행위 등을 중점적으로 점검한다.
해양경찰은 전국 5개 지방해양경찰청 광역수사대와 21개 경찰서 수사 인력을 동원해 주요 항·포구를 중심으로 첩보 수집과 단속 활동을 강화할 방침이다.
해양경찰청 관계자는 “중동 상황이 민생 경제에 미칠 영향을 고려해 석유 유통 질서를 해치는 불법 행위에 대해서는 적발 시 엄정하게 수사할 것”이라고 말했다.
