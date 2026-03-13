따뜻한동행 ‘2026 윤리경영 실천 협약’ 체결

25개 시공 파트너 취약계층 공간복지 실현

‘2026 윤리경영 실천 협약 및 공간복지 교육’에서 따뜻한동행 이광재 상임대표와 공간복지 시공 파트너 25곳 대표 및 관계자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 따뜻한동행 제공

2010년 설립된 따뜻한동행은 공간복지 지원을 비롯해 첨단 보조기기 보급, 장애인 일자리 창출, 기업 자원봉사 연계, 참전용사 지원, 국제개발협력 등 다양한 활동을 통해 ‘장애 없는 따뜻한 세상’을 만들어가는 순수 비영리법인이다.