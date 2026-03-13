홍천군 청소년, 16일부터 농어촌버스 무료
강원도 홍천군은 16일부터 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업을 본격 추진한다. 24세 이하 청소년의 교통비 부담을 덜고 이동권을 보장하기 위한 사업이다.
대상자는 홍천군에 거주하는 24세 이하 청소년이다. 교통복지카드를 이용해 관내 농어촌버스를 월 30회까지 무료로 이용할 수 있다. 60분 내 환승하면 횟수 차감 없이 이용 환승 가능하다.
무료 이용 대상은 홍천군 관내 농어촌버스에 한정되며, 춘천과 인제 등 다른 지방자치단체의 버스는 이용할 수 없다.
군은 지난해 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업 시행을 앞두고 교통복지카드 발급 신청을 사전 접수하며 사업 준비에 나선 바 있다.
군은 24세 이하 청소년을 대상으로 온라인 신청을 통해 카드 신청을 받았다. 초기 신청자 792명은 신원 확인을 거쳐 각 읍면 행정복지센터에서 교통복지카드를 배부할 예정이다.
사전신청자는 신분 및 주소 확인 가능한 학생증 혹은 등본 등을 지참하여 각 읍면 행정복지센터에서 교통카드를 수령 할 수 있다.
사전 신청 기간에 신청하지 못한 관내 청소년들은 16일부터 주소지 행정복지센터에서 신청하면 2~3주 후 교통카드를 발급받게 된다. 카드 발급 신청은 연중 상시 접수한다.
군은 이번 사업이 청소년의 통학과 학원 이용, 문화 활동 등 일상 이동에 실질적인 도움이 되고, 가정의 교통비 부담을 덜어주는 생활 밀착형 교통 복지 정책이 될 것이라 기대하고 있다.
군 관계자는 13일 “청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업은 청소년의 이동권을 보장하고 가정의 교통비 부담을 덜기 위해 추진하는 사업”이라며 “많은 청소년이 불편 없이 혜택을 받을 수 있도록 카드 발급과 사업 안내에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사