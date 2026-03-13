“진짜 파국” 경고까지… 이란전쟁, 세계 경제 우려 증폭

미 뉴욕타임스(NYT)가 12일(현지시각) 경고했다. 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하고 국제 무역질서가 무너지면서 세계 경제에 ‘파국적 결과’를 초래할 수 있다는 분석이다.

지난 11일(현지시간) 이라크 에르빌 공항에서 폭발 후 연기가 피어오르고 있다. AP연합

호르무즈 해협에서 피격 당한 태국 유조선. AP연합