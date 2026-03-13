한국의 정서 담은 K팝… K컬처, 무한 확장

[K컬처, 세계로 2막]



블랙핑크, 국립중앙박물관과 협업

BTS, 활동 전면에 한국적 상징 부각



단순히 차트 위 숫자를 갈아치우는 시대는 끝났다. 광화문광장과 경복궁, 국립중앙박물관의 엄숙한 전시실까지 제 발로 걸어 들어간 K팝은 하나의 거대한 ‘문화 플랫폼’으로 진화 중이다. 서구 시장을 향한 확장의 야심과 자신의 뿌리를 향한 단단한 자부심, 그 뜨거운 교차로에 블랙핑크와 방탄소년단(BTS)이 서 있다.



포문을 연 것은 3년9개월 만에 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’으로 돌아온 블랙핑크다. 솔로 활동을 이어가던 네 멤버가 완전체로 뭉쳐 지난달 내놓은 신보는 발매 첫날에만 146만장이 팔렸고, 타이틀곡 ‘고(GO)’는 빌보드 핫100 63위에 안착하며 K팝 여성 아티스트 중 최다(11차례) 차트 진입 기록을 세웠다.



여전한 글로벌 화력보다 눈길을 끈 건 국립중앙박물관과의 협업이었다. 블랙핑크는 국보급 유물 8점의 오디오 도슨트를 한국어·영어·태국어로 녹음했다. 박물관 메인 로비 ‘역사의 길’에서 열린 리스닝 세션은 정적인 전시 공간을 전 세계 팬들이 향유하는 역동적인 성지로 바꿔 놨다.



BTS 역시 정규 5집 ‘아리랑’과 한국적 상징을 전면에 내세운 컴백 공연으로 바통을 이어받는다. 마천루가 에워싼 광화문 한복판에서 울려 퍼질 그들의 노래는 전통과 현대, 동양과 서양의 경계를 자연스럽게 넘나든다.



빛나는 글로벌화 이면에는 K팝의 정체성을 둘러싼 고민도 깊다. BTS 새 앨범 ‘아리랑’의 트랙리스트가 전곡 영어 제목으로 채워지고 블랙핑크 신곡들의 가사에도 한글이 전무하다는 점은 ‘한국 없는 K팝’에 대한 우려를 낳기도 한다.



정덕현 대중문화평론가는 “이제는 언어나 스타일의 국적을 따지는 게 크게 의미가 없다”며 “음악에 우리의 공간과 정서를 담아낼 수 있다면 그 자체로 한국 문화를 세계에 전파하는 의미가 있다. 그 순간 콘텐츠는 음악을 넘어 ‘컬처’의 영역으로 확장되는 것”이라고 말했다. 한국 문화유산의 숨결을 세계인의 일상에 스며들게 하는 이들의 행보는 K팝이 도달할 수 있는 가장 우아하고도 강력한 회귀의 서사다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



