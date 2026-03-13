홍보대사만 32명…“문경시가 대사 위촉에 적극 나선 이유는?”

문경시, “유·무형 자산을 대중에게 매력적으로 전달하는 전략적 파트너로 인식”



문경시 홍보대사 윤윤서는 지난 3일 문경시청을 방문해 그동안 문경시민들이 보내준 응원과 사랑에 대한 감사 인사를 전했다. 문경시 제공



“제가 바로 문경시 홍보대사 가수 000입니다!”



경북 문경시가 자랑하는 4대 축제(찻사발축제, 사과축제, 한우축제, 오미자축제) 등 행사장에 초대 가수가 등장해 한껏 흥을 돋우면서 자신을 문경시 홍보대사라고 소개하면 팬들은 열광한다.



팬들은 그가 권하는 특산물을 구매하거나 지역 명소를 방문하는 등 즉각적인 반응을 보인다. 이른바 팬들의 결집이 개인의 심리와 소비 행동 등에 영향을 미치는 ‘팬덤효과’다.



관광산업이 주요 경제 기반의 하나인 문경시는 이러한 점에 착안해 홍보대사 활용에 적극적이다.



2022년 배우 이장우 씨를 시작으로 지금까지 모두 32명을 홍보대사로 위촉했다. 통상적으로 1~2명인 다른 지자체와는 차별화된다.



문경시의 홍보대사는 유명 방송인과 가수가 많았고 전통무형문화재단 중앙회장이나 도예가, 소설가, 시인 등도 문경을 알리는데 앞장서도록 홍보대사직을 맡겼다.



문경이 고향인 홍보대사도 있지만, 자주 문경을 방문하는 등 인연이 닿아 홍보대사 역할을 맡기도 했다. 또 장래가 촉망되는 어린 유망주들도 위촉해 일찌감치 문경의 좋은 이미지를 심어주고 미래의 홍보요원으로 만들기도 했다.



대표적인 사례가 바로 가수 윤윤서다. 그는 최근 인기 방송 프로그램 ‘미스트롯4’에 출연해 최종 6위를 기록하는 성과를 거두며 전국적인 주목을 받았다. 어린 나이에 전국 단위 방송 무대에서 이름을 알리며 앞으로의 성장 가능성과 기대감을 높였다.



윤윤서는 현재 서울이 아닌 문경여중에 진학해 지역과의 인연을 이어가고 있으며 방송 프로그램 출연 과정에서도 문경을 여러 차례 언급하며 자연스럽게 지역을 알리는 데 기여했다.



이는 문경의 브랜드 이미지를 높이는 데에도 긍정적인 역할을 하고 있다는 평가가 나온다. 그는 지난 3일 문경시청을 방문해 그동안 문경시민들이 보내준 응원과 사랑에 대한 감사 인사를 전했다.



임기 2년의 무보수 명예직인 홍보대사는 ‘문경의 또 다른 얼굴’로서 지역 브랜드 이미지 제고나 관광·특산물 마케팅 활성화에 제 역할을 톡톡히 한다.



축제 등 주요 행사에 홍보대사는 관객을 참여시키는 데도 큰 역할을 한다. 또 SNS나 방송에서 문경 사과, 오미자 등을 언급하면 단순 광고보다 훨씬 높은 홍보 효과를 거둘 수 있다.



지난해 10월 문경시 옛 도심인 점촌점빵길 ‘닻별 테마길’에서 열렸던 ‘점촌점빵길 가을음악회’에는 당시 홍보대사였던 가수 박서진의 팬 등 6000여명이 몰렸으며 이들로 인해 인접 상권이 활기를 보였다.



그는 지난해 5월 문경시민운동장에서 팬클럽 회원들을 초청해 특별한 행사를 마련했다. 2년째 열린 이 행사는 지역경제에 많은 도움이 됐다는 평가를 받았다.



문경시는 이 같은 팬덤효과를 관광 콘텐츠로도 연결하고 있다. 점촌 문화의거리 일대에는 가수 박서진의 팬덤과 연계한 ‘닻별거리’가 조성돼 팬들이 찾는 새로운 관광 명소로 자리 잡았다. 팬들은 이곳에서 기념 촬영을 하거나 인근 상권을 이용하며 자연스럽게 지역경제 활성화에도 기여하고 있다.



홍보대사들이 단순한 지역이나 특산물 홍보만 하는 것은 아니다. 가수 박군은 지난해 9월 열린 ‘제21회 문경오미자축제’에서 고향사랑기부금 200만원을 기탁했다. 3년 연속으로 기부해 온 박군은 지금까지 총 500만원의 기부금을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천하고 있다.



문경시의 홍보대사 위촉과 활용 정책은 대외적으로도 인정받고 있다. 문경시는 지난해 ‘제2회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 안전관리부문 대상과 홍보대사대상 특별상을 동시에 수상하기도 했다.



문경시 관계자는 “홍보대사는 문경의 유무형 자산을 대중에게 매력적으로 전달하는 전략적 파트너”라며 “이들의 SNS 영향력은 지자체의 매력을 알리는데 기대 이상의 큰 효과를 거두고 있다”고 만족해 했다.



문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



