수원 화성도 있는데… 팔달산 곳곳 돌아다니며 불 질러

40대 남성이 경기 수원시 팔달구 팔달산 일대 팔달공원에서 불을 질렀다가 현장에서 체포됐다.
경찰은 12일 40대 남성 A씨를 방화 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다.
A씨는 이날 오전 11시10분쯤 팔달공원에 불을 지른 혐의를 받는다.
“누가 불을 지른 것 같다”는 신고를 받고 출동한 경찰은 오전 11시48분쯤 범행 현장 인근에 있던 A씨를 긴급체포했다.
검거 당시 A씨는 라이터 2개를 소지하고 있던 것으로 파악됐다.
경찰 공동대응 요청을 받고 출동한 소방당국은 헬기 등 장비 25대와 소방관 75명을 투입해 진화 작업을 벌여 낮 12시32분 완전히 불을 껐다. 다행히 바람이 많이 불지 않아 불을 비교적 빨리 끌 수 있었다고 한다.
화재로 인한 인명피해는 없었다.
A씨는 팔달산 서장대 등산로 입구와 중앙도서관 인근, 팔달산 정상, 팔달약수터 등 4곳에 불을 지른 것으로 알려졌다.
수원지역 중심부에 있는 팔달산에는 등산객과 행락객이 다수 몰리는 명소다. 특히 세계문화유산인 화성(華城)은 물론, 서장대 등 역사적 가치가 높은 유적이 많다.
수원시는 안전 안내 문자를 통해 “금일 팔달산 산불 발생. 인근 주민과 등산객은 안전사고에 주의해달라”고 알렸다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 수사할 방침이다. 소방 당국은 구체적인 피해 규모를 조사하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
