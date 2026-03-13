모즈타바 ‘초강경’ 메시지… 다우 700P 넘게 급락 마감

이란 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이의 초강경 메시지가 이어지는데다 유가 급등과 사모대출 부실화 우려까지 겹치면서 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 모두 1% 넘게 급락했다.
국제 유가의 벤치마크인 브렌트유도 종가 기준 100달러를 돌파하면서 인플레이션 우려도 더해졌다. 이는 단기물 금리 급등으로 이어져 증시를 짓눌렀다.
12일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 739.42포인트(1.56%) 떨어진 46,677.85에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 103.18포인트(1.52%) 밀린 6,672.62, 나스닥종합지수는 404.16포인트(1.78%) 내려앉은 22,311.98에 장을 마쳤다.
김상기 선임기자
