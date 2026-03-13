“미국 뼈저리게 후회할 때까지 전쟁” 이란 실세의 경고

알리 라리자니 “전쟁 시작 쉽지만 몇 개 트윗으로 이길 수 있는 건 아니다”





알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장이 2024년 11월 15일 레바논 베이루트에서 나비 베리 레바논 국회의장과 회담 후 기자회견에 참석하고 있다. 로이터연합

이란 군사·안보 책임자로 알려진 라리자니 사무총장은 이날 소셜 미디어 엑스(X)를 통해 “도널드 트럼프 미국 대통령은 신속한 승리를 기대한다고 말한다. 그러나 전쟁을 시작하는 것은 쉽지만 몇 개의 트윗으로 이길 수 있는 것은 아니다”라고 지적했다.



그러면서 “당신들이 이 중대한 오판에 대해 뼈저리게 후회할 때까지 우리는 결코 물러서지 않을 것”이라고 강력한 항전 의지를 밝혔다.



라리자니 사무총장은 또 트럼프 대통령이 이란 전력망 공격을 위협한 것에 대해서도 “실제 공격한다면 30분도 채 되지 않아 중동 전체가 암흑에 빠질 것”이라고 경고했다.



그는 “그 어둠은 안전한 곳을 찾아 도망치는 미군을 추격할 충분한 기회를 제공할 것”이라고 했다.



트럼프 대통령은 전날 기자들에게 “우리는 한 시간 안에 이란의 전력 생산 능력을 완전히 파괴할 수 있으며, 그들이 이를 재건하는 데는 25년이 걸릴 것”이라고 말했다.



다만 “이성적으로는 그런 조치를 취하지 않을 것”이라면서 현재까지는 이란의 전력 생산 시설에 대한 공격을 자제해 왔다고 했다.



그러나 트럼프 대통령은 이란이 글로벌 원유 공급을 차단하려 할 경우, 이 같은 시설을 타격할 준비가 돼 있다고 경고했다.



한편 이날 취임 나흘 만에 서면을 통해 첫 공개 메시지를 낸 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 “적에 대한 압박 수단으로 호르무즈 해협을 계속 봉쇄할 것”이라며 “필요하다면 또 다른 전선도 열 수 있다”고 경고했다.



김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr



