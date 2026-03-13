세신사가 몰카범… 4년간 男손님 1000명 ‘찰칵찰칵’

4년간 목욕탕 세 곳에서 근무하면서 남성 손님 1000여명의 알몸을 몰래 촬영한 40대 세신사가 경찰에 붙잡혔다.
포항북부경찰서는 12일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(상습카메라등이용촬영), 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물제작) 혐의로 목욕탕 세신사 A씨(40대)씨를 구속했다.
A씨는 2021년부터 2025년까지 포항 북구 소재 목욕탕 3곳에서 세신사로 근무하면서 손님들의 알몸을 몰래 촬영한 혐의다.
그는 지난해 12월 한 손님을 몰래 촬영하다 손님이 경찰에 신고해 덜미를 잡혔다. 경찰 수사 결과 A씨가 몰래 촬영한 사진 파일만 4700여개였고 피해자는 1000여명인 것으로 나타났다.
경찰은 두달여 동안 A씨의 휴대전화를 디지털포렌식으로 분석해 피해자를 특정했다.
신원이 특정된 피해자는 100여명으로 이 중에는 미성년자가 포함된 것으로 파악됐다. 경찰은 추가 피해자 등을 확보하는 한편, A씨의 여죄를 수사할 예정이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
