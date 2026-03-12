첫 입장 낸 모즈타바 “순교자 피 복수, 호르무즈 봉쇄”
이란 최고지도자 선출된 뒤 첫 입장
등장 않고 아나운서 통해 연설 대독
이란의 제3대 최고지도자로 선출된 뒤 잠행을 이어가던 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 첫 입장을 내고 “순교자들이 흘린 피의 복수를 하겠다”고 말했다.
카타르 알자지라방송에 따르면 모즈타바는 이날 방송 연설에서 이란 국민의 단결을 촉구하며 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 계속할 것이라고 밝혔다. 그는 “필요할 경우 전선을 확대할 수 있다”고 강조했다.
모즈타바는 “이란은 이웃 국가들과의 우정을 믿지만 미군기지를 계속 공격할 것”이라며 “오직 미군기지만을 표적으로 삼겠다. 모든 미군 기지는 즉시 폐쇄돼야 하며 그렇지 않을 경우 공격을 받을 것”이라고 경고했다.
또 미국·이스라엘과 전쟁 중인 이란 혁명수비대와 정규군에 감사를 표하면서 예멘 후티 반군, 이라크 민병대 등 친이란 ‘저항의 축’을 향해 “역할을 해낼 것”이라고 독려했다.
다만 모즈타바는 방송에 직접 등장하지 않고 아나운서를 통한 대독 방식으로 성명을 냈다.
지난 8일 이슬람 성직자 88명으로 구성된 전문가회의에서 부친 아야톨라 알리 하메네이에 이어 새 최고지도자로 선출된 뒤 여전히 모습을 드러내지 않아 생사나 부상 정도를 둘러싼 추측은 계속될 것으로 보인다.
해외에 본사를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널과 이스라엘 예루살렘포스트는 “하메네이가 방송에 등장하지 않고 아나운서를 통해 입장을 밝혔다”며 “그의 건강 상태나 위치는 확인되지 않는다”고 지적했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
