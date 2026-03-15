대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결”

서울 종로구 성균관대 인근 한 부동산중개업소에 원룸 매물이 표시돼 있다. 연합뉴스

지난 10일 오후 서울 서대문구 신촌 대학가의 한 여성 전용 하숙집. 하숙생 4명이 뚝배기 그릇에 담겨 김이 모락모락 나는 카레와 흰쌀밥, 콩자반, 김치, 콩나물 등이 차려진 저녁 식사를 하고 있었다. 하숙집 주인 A씨는 하숙생들에게 “다음에는 무슨 메뉴를 해줄까?”하고 물었다.

저녁 메뉴는 제육볶음과 상추, 김치, 콩자반, 브로콜리 등이었다. 월 50만원에 하숙하는 고시생 홍모(28)씨는 “인근 고시텔보다 월세도 싸고 6개월 단위로 계약할 수 있다”며 “마침 방을 빼는 사람이 있어 마지막 남은 방에 운 좋게 들어왔다”고 말했다.

말했다.