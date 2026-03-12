넷마블, 신작 ‘솔: 인챈트’ 온라인 쇼케이스 12일 진행
넷마블이 올 상반기 출시 예정인 신작 MMORPG ‘솔: 인챈트’의 온라인 쇼케이스를 12일 오후 8시에 개최한다.
이번 온라인 쇼케이스에는 김장환 넷마블 사업부장과 김효수 알트나인 개발 PD가 출연해 게임의 개발 방향성과 주요 컨텐츠를 설명할 예정이다. 특히 솔: 인첸트의 차별점인 ‘신권(神權) 시스템’과 비즈니스 모델(BM), 새로운 접속 시스템 등을 상세하게 소개한다.
온라인 쇼케이스 영상은 솔: 인챈트의 공식 유튜브 채널과 넷마블 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.
솔: 인챈트는 ‘신(神)’을 핵심 콘셉트로 삼고 개발 중인 신작 MMORPG다. ‘리니지M’ 개발진이 주축이 된 신생 개발사 알트나인이 만들고 넷마블이 퍼블리싱한다. 2026년 상반기 출시 예정.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사