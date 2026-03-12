고양시 인구구조 변화 한눈에…‘인구현황 브리핑’ 운영
행정동 단위까지 인포그래픽 작성
올 2월부터 연 4회 분기별 공개
저출생·고령화 대응 기반 마련
경기 고양시가 저출생과 고령화 등 인구구조 변화에 대응하기 위해 행정동 단위까지 세분화한 ‘인구현황 브리핑’을 분기별로 공개한다.
시는 인구 규모와 연령구조, 출생·사망, 인구 이동 등 주요 지표를 시각화한 ‘고양시 인구현황 브리핑’을 제작해 시 홈페이지 행정자료방을 통해 정례적으로 공개한다고 12일 밝혔다. 브리핑은 2026년 2월 창간호를 시작으로 연 4회 분기별로 발간된다.
이번 브리핑은 단순한 통계 제공을 넘어 시민들이 지역별 인구 변화 흐름을 쉽게 이해할 수 있도록 인포그래픽 형태로 제작된 것이 특징이다.
특히 시 전체 통계 중심 자료의 한계를 보완하기 위해 3개 구와 44개 행정동 단위까지 세분화해 인구 규모, 연령구조, 세대 구성, 인구 증감 등 지역별 특성을 입체적으로 분석했다.
지난해 12월 말 기준 고양시 인구 구조를 보면 유소년인구(0~14세)는 10만8620명(10.2%), 생산가능인구는 75만4176명(71.1%), 고령인구(65세 이상)는 19만7285명(18.6%)로 나타났다.
고령인구 비율이 14% 이상이면 고령사회로 분류되는 만큼 고양시는 이미 고령사회 단계에 진입했다.
평균연령은 45.2세로 남성 44.2세, 여성 46.2세로 여성 평균연령이 약 2세 높았다. 연령대별 비율은 50대가 18.3%로 가장 높고, 최다 인구 연령은 54세로 나타나 향후 인구구조의 중심이 점차 고령층으로 이동할 것으로 전망된다. 출생아 수 감소와 사망자 증가로 자연감소도 뚜렷해지고 있다.
지역별 인구구조 차이도 나타났다. 일산동구 장항1동과 덕양구 대덕·효자동은 청년과 신혼부부 유입으로 비교적 젊은 인구구조를 보인 반면, 덕양구 관산·주교동과 일산동구 고봉동은 고령인구 비중이 높아 돌봄·의료·복지 수요가 빠르게 증가하는 등 지역 간 격차가 확대되고 있다.
44개 행정동 가운데 평균연령이 가장 높은 곳은 관산동으로 51.2세였으며, 2025년 4분기 인구 감소도 256명으로 가장 컸다. 반면 풍산동은 대단지 아파트 입주 영향으로 1769명이 증가해 인구 증가 폭이 가장 컸다. 장항동은 평균연령 37세로 가장 낮고 0세 인구도 325명으로 가장 많았다.
‘고양시 인구현황 브리핑’은 핵심 지표 요약, 전국·경기도 비교, 구·행정동 단위 분석, 인구 이동 흐름, 기획특집 등으로 구성된다.
핵심 지표 페이지에서는 총인구, 청년인구, 순이동, 출생·사망 등을 압축 제시해 인구 흐름을 한눈에 볼 수 있도록 했다.
또 ‘이달의 RANK’를 통해 0세 인구, 학령인구, 평균연령, 인구 증감 등 주요 지표를 비교해 지역별 특징을 흥미롭게 보여준다.
창간호 기획특집은 ‘통계로 본 외국인 주민’을 주제로 시도별 외국인 주민 구성비, 외국인 주민 유형과 국적 비율 등을 분석했다. 앞으로 인구추계, 1인 가구 특성, 고령화 심화 지역 등 다양한 주제도 다룰 예정이다.
이동환 고양시장은 “인구 변화는 단기간에 체감하기 어렵지만 데이터를 통해 흐름을 지속적으로 보여주는 것이 중요하다”며 “행정동 단위까지 세밀하게 분석한 자료를 시민과 공유해 지역의 현재를 정확히 진단하고 미래를 함께 고민하는 계기를 만들겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
