[속보] 오세훈 “서울시장 후보 등록 오늘은 못해…당 변화 없어”
오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 후보에 등록하지 않았다고 12일 밝혔다. 국민의힘 서울시장 선거 추가 공천 마감일은 이날 오후 6시까지였다. 오 시장은 당 지도부가 구체적인 쇄신책을 내놓는 경우 선거에 참여할 것이라고 강조했다.
오 시장은 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 하이서울기업지원 설명회 특강을 마친 뒤 기자들과 만나 “송구스럽게도 (서울시장) 선거 참여 공천 등록하는 것을 오늘은 못 한다”며 이같이 밝혔다.
그는 국민의힘의 ‘절윤’(윤석열 전 대통령 절연) 결의문에 대해 “결의문 발표 이후 실행 단계에 들어가는 조짐이 아직 전혀 발견되지 않았다”며 “당 대표가 윤리위원회 활동이 더 이상 진도가 나가지 않는 방향으로 정리하는 걸 봤는데 그 정도로는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다”고 지적했다. 혁신선거대책위원회 조기 출범 요구도 받아들여 지지 않았다고 했다.
그러면서도 “선거에 참여 할 것”이라며 “다만 수도권 선거에서 이른바 장수 역할을 해야 할 서울시장 후보에 도전하는 사람으로서 수도권에서 선거를 치를 수 있으려면 전장의 기본조건이 마련돼야 한다는 점을 계속해서 당 지도부에 간곡히 말씀드린다”고 전했다.
오 시장은 “오늘 점심에 당 지도부에 의사를 전달했고 지도부는 등록하고 논의하자는 취지의 말씀이 있었다”며 “그렇게 해서는 장동혁 대표의 변화를 추동해내는 게 늦어질 수 있다”고 말했다.
그러면서 “하루 이틀 기한 연기해주신 거 조금만 더 등록할 수 있는 여지를 여유 있게 달라”며 “아마 추후에 당의 변화를 견인해내는데 이런 저의 충정이 받아들여 져서 반영되기를 간곡히 바란다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사