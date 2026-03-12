평양발 북·중열차, 6년 만에 압록강 철교 통과
북한 평양과 중국 베이징을 연결하는 국제 여객열차가 6년 만에 운행을 재개했다. 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 베이징에서 만나 북·중 관계 복원을 알린 지 6개월 만이다.
평양에서 베이징으로 향하는 여객열차가 12일 오후 4시23분(중국시간) 압록강 다리인 중조우의교를 통과하는 모습이 연합뉴스에 포착됐다. 열차는 모두 9량 등으로 구성돼 있었다.
일부 객차는 커튼으로 완전히 가려져 있었으나, 또 다른 객차에서는 승객들이 창밖으로 중국의 풍경을 바라보는 장면도 보였다.
앞서 일본 니혼게이자이신문도 이날 오전 10시쯤 단둥에서 평양으로 향하는 열차가 중조우의교를 통과했다고 보도했다.
북·중 여객열차는 코로나19 영향으로 북한이 국경을 봉쇄하면서 2020년 1월 중단된 바 있다.
중국국가철도그룹에 따르면 평양~베이징 여객열차는 매주 월·수·목·토요일 주 4회 양방향으로 운행된다.
앞서 교도통신은 “북한이 코로나19를 계기로 외국인 방문을 제한하기 전까지 북한 방문 외국인 중 중국인이 가장 많았으나 코로나19 이후 북한은 중국인 관광객을 받아들이지 않았다”며 “앞으로 북·중 관계가 활발해질 전망”이라고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
