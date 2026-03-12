러시아로 자동차 불법 수출 기승… 1500억대 밀반출 적발
수출 통제국인 러시아로 자동차를 불법 수출하는 행위가 기승을 부리고 있다. 지난해에만 시가 1500억원에 육박하는 차량의 밀반출이 적발됐다. 해외에서 수입한 고가의 외제차를 러시아로 반출하는 경우가 대다수였다. 밀반출된 이후 적발된 사례가 적지 않아 단속 실효성을 높여야 한다는 목소리가 나온다.
12일 관세청에 따르면 러시아 수출 제한이 시행된 2023년 4월부터 지난해까지 모두 29건의 자동차 불법 수출 사례가 적발됐다. 적발된 밀수 차량의 가치는 총 1796억원에 달한다. 불법 수출 사례는 매년 증가하는 추세다. 2023년만 해도 40억원 규모였던 적발액은 2024년 264억으로 늘더니 지난해에는 1492억원으로 폭증했다. 정부는 현재 배기량 2000㏄를 초과하는 자동차의 러시아 수출을 통제하고 있다.
이번에 적발된 곳들은 외제차 수출입 업체가 다수였다. 관세청 관계자는 “국산차 밀반출도 있지만 대부분 해외에서 외제차를 수입해 러시아로 밀반출했다”며 “적발된 업체들은 외제차 수입업체들이라고 보시면 된다”라고 설명했다.
불법 수출 방식도 다양하다. 가장 흔한 수법은 허위 신고였다. A사의 경우 러시아 주변국인 카자흐스탄과 키르키스스탄 등으로 자동차를 수출한다고 신고한 후 실제로는 러시아로 차량을 수출하다 덜미를 잡혔다. A사의 불법 수출액은 153억원에 달한다. 배기량을 속이는 경우도 있다. B사의 경우 배기량 2000㏄ 이하 차량 63억원 어치를 수출한다며 신고했지만 실제로는 중대형차를 밀반출하다 걸렸다.
적발 사례가 늘고는 있지만 ‘사전 차단’을 하지 못하는 점이 문제다. 관세청 관계자는 “차량이 불법으로 반출된 이후 적발되는 사례도 있다”고 설명했다. 관세청은 이같은 허점을 막기 위해 수사 강도를 높이겠다는 방침이다. 관세청 내부 무역안보수사 전담조직을 중심으로 고강도 단속 체계를 가동하기로 했다. 관세청 관계자는 “불법 수출 위험도가 높은 업체를 선별해 유관기관과 공조를 통해 단속 실효성을 높이겠다”고 말했다.
