박형준 “공소 취소 거래 의혹, 대통령실 즉각 조사해야”
“사실이면 헌정 질서 농단”
“사실 아니면 중대한 국기 문란”
검찰 해체 논의도 강하게 비판
박형준 부산시장이 최근 정치권에서 제기된 ‘대통령 공소 취소 거래 의혹’ 논란과 검찰 개편 문제를 강하게 비판했다.
박 시장은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “여권의 ‘대통령 공소 취소 거래 의혹’ 논란이 점입가경”이라며 “밉든 곱든 검찰은 지난 80년 동안 대한민국 형사사법 체계의 중심 기관이었다”고 밝혔다.
이어 “바로 그 검찰이 지금 압도적 의석을 가진 민주당에 의해 ‘완전 해체냐, 거의 해체냐’만 남았을 뿐 해체의 한길로 내몰리고 있다”며 최근 검찰 개편 논의를 비판했다.
박 시장은 또 공소 취소 거래 의혹에 대해 “이번 사태는 복잡하지 않고 아주 단순하다”며 “여권발 폭로가 사실이라면 대통령은 헌정 질서를 농단한 것이고, 사실이 아니라면 특정 정치세력이 음모론을 유포해 국가 형사사법 체계를 흔든 중대한 국기 문란 사건”이라고 주장했다.
그러면서 “어느 쪽이든 사태는 결코 가볍지 않다”며 “대통령실은 즉각 조사에 나서야 하고 조사 결과에 따른 정치적·법적 책임을 물으면 될 일”이라고 했다.
