시사 전체기사

[속보] 與 “공소취소 거래 시도 주장한 장인수씨 고발”

입력:2026-03-12 17:11
공유하기
글자 크기 조정
정청래 더불어민주당 대표가 9일 국회의원회관에서 민주당 '윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회'가 연 검찰의 공소권 남용·공소취소 제도 관련 정책토론회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

[속보] 與 “공소취소 거래 시도 주장 장인수씨 고발”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1072
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“무시동 히터 켜놓고 잤는데”… 카니발 화재 운전자 중상
김정은, 딸 주애와 신형 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총 개발”
여객기 참사 잔해물 조사서 또 희생자 유해 추정 물체 쏟아져
“집 가진 게 이익 안 되게”…초고가·비거주 1주택 규제 예고
‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중”
김어준방송 ‘공소취소 거래설’에 與 발칵… 국힘 “특검해야”
경쟁률 100대 1 넘겼는데… 맥 못 추는 케이뱅크 주가, 왜?
“이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고
국민일보 신문구독