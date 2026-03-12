제주들불축제 안전 관리에 AI 드론 활용
제주들불축제 현장 안전 관리에 인공지능(AI) 드론과 인파관리시스템이 활용된다.
제주도는 오는 13∼14일 본행사 기간 동안 도 우주모빌리티과와 제주도 자치경찰단이 협력해 AI 드론 3대를 투입, 공중 모니터링을 진행한다.
이를 통해 인파 밀집 상황을 실시간으로 확인하고 재난안전통신망을 통해 경찰·소방·자치경찰·제주시 등 유관기관 간 상황 정보를 신속하게 공유한다.
또한 행정안전부 인파관리지원시스템을 함께 운영해 축제장 내 밀집도를 상시 모니터링하고, 위험 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 체계를 갖췄다.
제주시 애월읍 새별오름 일대에서 진행되는 들불축제 현장에는 본행사 기간 하루 최대 7만명, 이틀간 총 12만명 이상의 방문객이 몰릴 것으로 예상된다.
도는 이날 제주시, 자치경찰단, 서부경찰서, 서부소방서, 안전관리자문단 등 축제장 합동 사전점검을 벌였다.
점검에서는 행사장 구조물 안전성, 전기·가스 시설, 동선 관리, 인파 밀집 가능 구간 등을 점검하고 미비 사항은 행사 전까지 개선하기로 했다.
