포항시, 차세대 산업혁신 AI 추진단 출범…지역 산업 AI 대전환 시동
경북 포항시는 인공지능을 기반으로 한 지역 산업 혁신의 컨트롤타워인 ‘차세대 산업혁신 AI 추진단’을 공식 출범했다고 12일 밝혔다.
시는 이날 포항테크노파크에서 ‘차세대 산업혁신 AI 추진단’ 출범식을 열고, 지역 산업의 인공지능 전환과 산·학·연 협력을 기반으로 AI 산업 생태계 조성을 위한 본격 행보에 나섰다.
이날 행사에는 장상길 포항시 부시장을 비롯해 김종규 포스텍 대외부총장, 이권영 한동대학교 산학협력단장, 강기원 한국로봇융합연구원 원장, 송경창 포항테크노파크 원장, 김헌덕 포항소재산업진흥원 원장, 이관희 포항산업과학연구원 공정안전연구소장 등 관계기관 대표와 연구기관 관계자 70여명이 참석했다.
AI 추진단은 포항시의 AI 산업 전략에 맞춰 지역 제조 산업과 연계한 AI 기반 산업 전환 실행 방안을 마련하기 위한 전담 조직이다.
추진단은 대학·연구기관과 협력하고 RISE 사업과 연계해 지역 산업의 AI 전환 실행 방안을 도출하고 AI 관련 국책과제 발굴과 정부 사업 유치를 지원하는 역할을 수행한다.
시는 추진단을 중심으로 AI 관련 국책사업 유치, 정부 공모과제 발굴, 기업 기술 컨설팅 등을 병행해 지역 산업의 AI 활용 역량을 높인다는 방침이다.
또 글로벌 대학·연구기관과 협력해 실증 교육과 공동연구를 추진하고, 철강기업 등 산업 현장 수요에 맞춘 공정혁신 지원체계를 마련할 예정이다.
이와 함께 시는 지·학·연 주요 기관과 함께 ‘산업 AX 대전환·차세대 AI 혁신 생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결했다. 협약 기관들은 AI 신산업 육성과 창업 생태계 조성을 공동 목표로, AI 기반 스타트업 발굴·육성 및 성장 지원, 공동 연구개발, 기술 협력 등을 추진하기로 했다.
장상길 포항시장 권한대행은 “차세대 산업혁신 AI 추진단은 포항의 제조 및 지역 산업 전반을 AI로 전환하도록 지원하는 실행 기반”이라며 “산학연관 협력을 통해 AI 기반 신산업을 육성하고 지역 산업의 지속 가능한 성장을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
